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В Минской области началась проверка системы территориальной обороны

11.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Минской области началась проверка системы территориальной обороны

Накануне началась отправка в воинские части военнослужащих запаса, мобилизованных в рамках второго этапа комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил.

Министерство обороны Беларуси по поручению главы государства сегодня начало проверку системы территориальной обороны. Соответствующее распоряжение в среду вручил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Александр Вольфович председателю Минского областного исполнительского комитета Александру Турчину, сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

На этом этапе в Клецке будет развернут штаб района территориальной обороны и сформирован батальон территориальных войск. Личному составу предстоит отработать вопросы охраны важных объектов, несения службы на блокпостах, борьбы с незаконными вооруженными формированиями, обеспечения режима военного положения и решать другие внезапно возникающие задачи.

"Сегодня с целью наращивания сил и средств, привлекаемых к проверке, мы приступили к решению задач по проверке отдельных вопросов территориальной обороны. Непосредственно сегодня вручено распоряжение генерального штаба губернатору Минской области на формирование одного из районов территориальной обороны… Отрадно, что губернатор уверено приступил к работе в соответствии с алгоритмом. Значит, система работает", - заявил министр обороны.

Вольфович также подчеркнул, что одной из задач данного этапа является проверка не столько действий должностных лиц, личного состава органов и войск территориальной обороны, сколько оценка действенности самой системы территориальной обороны. По результатам этой оценки могут быть приняты меры по совершенствованию данной системы, отметил представитель Минобороны.

В рамках второго этапа комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил 9 марта началась отправка в воинские части мобилизованных военнослужащих запаса. Отдельные подразделения были приведены в состояние высшей степени боеготовности. Впоследствии они примут участие в тактическом учении, которое позволит определить способность войск выполнять боевые задачи.


Sputnik Беларусь

 
 
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В Клецке будет развернут штаб района территориальной обороны и сформирован батальон территориальных войск. Личному составу предстоит отработать вопросы охраны...
 
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