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Пикантный кадр из первого «Человека-Паука» стал мемом спустя 18 лет после выхода фильма
Источник материала: Tut.by
Спустя 18 лет после выхода первого фильма о «Человеке-Пауке» с Тоби Магуайром пользователи соцсетей заметили в нем сцену, которая отличная подходит для создания мемов. Об этом
Напомним: первый фильм из трилогии Сэма Рэйми о «Человеке-пауке» вышел еще в 2002 году. В нем супергерой, сыгранный Тоби Магуайром, борется со злодеем Зеленым Гоблином (он же Норман Озборн), чью роль исполнил Уиллем Дефо. Одним из впечатляющих моментов стала сцена сражения Питера Паркера со своим противником во время фестиваля на Таймс-сквер, в ходе которого антагонист убил членов правления корпорации Oscorp Industries и доставил немало хлопот «Пауку», которому пришлось спасать десятки людей.
Спустя 18 лет после выхода фильма пользователи соцсетей решили использовать эту сцену в качестве мема — они хорошо подошла для иллюстрирования разных жизненных ситуаций. Сначала скриншот появился и стал виральным на Tumblr, затем оказался на Reddit, потом — в Twitter.
Ниже — несколько таких мемов:
Расскажите нам в комментариях, какой мем вам понравился больше всего!
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Первый фильм из трилогии Сэма Рэйми о «Человеке-пауке» вышел еще в 2002 году.
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