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Пикантный кадр из первого «Человека-Паука» стал мемом спустя 18 лет после выхода фильма

11.03.2020 12:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Спустя 18 лет после выхода первого фильма о «Человеке-Пауке» с Тоби Магуайром пользователи соцсетей заметили в нем сцену, которая отличная подходит для создания мемов. Об этом пишет Media Leaks.

Напомним: первый фильм из трилогии Сэма Рэйми о «Человеке-пауке» вышел еще в 2002 году. В нем супергерой, сыгранный Тоби Магуайром, борется со злодеем Зеленым Гоблином (он же Норман Озборн), чью роль исполнил Уиллем Дефо. Одним из впечатляющих моментов стала сцена сражения Питера Паркера со своим противником во время фестиваля на Таймс-сквер, в ходе которого антагонист убил членов правления корпорации Oscorp Industries и доставил немало хлопот «Пауку», которому пришлось спасать десятки людей.

Спустя 18 лет после выхода фильма пользователи соцсетей решили использовать эту сцену в качестве мема — они хорошо подошла для иллюстрирования разных жизненных ситуаций. Сначала скриншот появился и стал виральным на Tumblr, затем оказался на Reddit, потом — в Twitter.

Ниже — несколько таких мемов:


Я в три часа ночи/Тертый сыр в холодильнике

Моя девушка, пришедшая домой пьяная в 4 утра/Я пытаюсь защитить свою девственность

Я/Моя собака, которая держит что-то в рту

Порыв сходить в туалет по-большому на работе/Я

Порыв сходить в туалет по-большому на работе/Я

0,1% микробов/Я после мытья рук

Неловкий поступок, который я совершил семь лет назад/Я, пытающийся уснуть

Воспоминание о конфликте, с которым я мог бы лучше справиться/Я

Гейские мысли/Я

Массовая истерия/Последний рулон туалетной бумаги

Коронавирус/Музыкальные фестивали

Расскажите нам в комментариях, какой мем вам понравился больше всего!

 
 
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Первый фильм из трилогии Сэма Рэйми о «Человеке-пауке» вышел еще в 2002 году.
 
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