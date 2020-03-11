В Гомеле Hyundai поехал на красный, врезался в Citroen, столб и забор, после чего перевернулся

Источник материала: Tut.by

Оба водителя пострадали при столкновении автомобилей в Гомеле, сообщили в областной ГАИ.





Авария произошла утром 10 марта. Установлено, что 30-летняя водитель Hyundai двигалась по 1-му переулку Крупской, выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезалась в Citroen под управлением 37-летнего мужчины. От удара Hyundai вылетел за пределы дороги, где столкнулся со столбом и забором, после чего опрокинулся.





В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения, с которыми были доставлены больницу, откуда после осмотра и оказания медицинской помощи отпущены домой.