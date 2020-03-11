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В Гомеле Hyundai поехал на красный, врезался в Citroen, столб и забор, после чего перевернулся
Источник материала: Tut.by
Оба водителя пострадали при столкновении автомобилей в Гомеле,
Авария произошла утром 10 марта. Установлено, что 30-летняя водитель Hyundai двигалась по 1-му переулку Крупской, выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезалась в Citroen под управлением 37-летнего мужчины. От удара Hyundai вылетел за пределы дороги, где столкнулся со столбом и забором, после чего опрокинулся.
В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения, с которыми были доставлены больницу, откуда после осмотра и оказания медицинской помощи отпущены домой.
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В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения, с которыми были доставлены больницу, откуда после осмотра и оказания медицинской помощи отпущены...
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