Он точно колдун! Вы поверите, что этому британцу 56 лет?

Источник материала: Tut.by

Британцу Энди Уилкинсону — 56, но многим кажется, что выглядит он лет на 20 моложе. Его часто путают с парнем его дочки, а потом удивляются, что на самом деле он ее отец, а еще дедушка 7 внуков, пишет twizz.ru.





Энди признается, что выглядит молодо не только благодаря генетике, но и из-за своего образа жизни. Британец с 18 лет занимается силовыми тренировками и, по его словам, всегда был заинтересован в том, чтобы хорошо выглядеть. Но серьезно он взялся за себя в районе 30 лет.

Сейчас мужчина работает персональным тренером и занимается спортом 3 раза в неделю.





Ради спорта Энди оставил свою старую работу и стал личным тренером. Своим клиентам Энди помогает на основе личного опыта, ведь за время тренировок он понял, что на самом деле нужно организму в 50 лет:

— Я понял, что протеиновые коктейли, батончики и добавки не помогут получить тело мечты. Дело в правильном питании, его контроле и уменьшении количества углеводов, когда вы становитесь старше.

Энди считает, что стресс старит, поэтому старается не беспокоиться и сохраняет спокойствие в любой ситуации. Он пьет много воды, почти не употребляет алкоголь, не объедается на ночь, ложится спать до полуночи и спит в комнате без телефона под боком.





Энди считает, что последнее время люди постоянно усложняют свою жизнь всё новыми идеями для здоровья.

Мужчина считает, что не нужно изобретать велосипед — лучше жить в соответствии с основами здорового образа жизни, а не искать всё новые и более сложные методики. Ведь ключ успеха в этом деле — простота.



