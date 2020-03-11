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В Витебске нетрезвый пассажир троллейбуса напал на кондуктора
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебске около семи вечера пассажир троллейбуса избил кондуктора.
Как
Потерпевший обратился к водителю с просьбой вызвать милиционеров. Когда кондуктор проходил мимо пассажира, тот снова напал.
Прибывшие правоохранители задержали мужчину. Выяснилось, что подозреваемым является 62-летний витеблянин, который ранее судим не был. Фигурант сказал, что у него помутилось сознание из-за выпитого алкоголя.
Возбуждено уголовное дело.
Зимой 2020 года в Минске были оторваны зеркала у 17 автомобилей.
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Новости Беларуси. В Витебске около семи вечера пассажир троллейбуса избил кондуктора. Как сообщает УВД Витебского облисполкома, на одной из остановок...
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