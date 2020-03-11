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Дожди и сильный ветер ожидаются в Беларуси 12 марта

11.03.2020 14:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Дожди и сильный ветер ожидаются в Беларуси 12 марта
БЕЛТА

Дожди и сильный ветер ожидаются в Беларуси 12 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью местами по восточной части страны пройдут небольшие дожди, днем дожди будут на значительной части территории. Ветер прогнозируется западный, юго-западный 6-11 м/с, с порывами до 14 м/с, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории - до 15-22 м/с. Из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности.

Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 5, днем - 7-13 градусов тепла.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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БЕЛТА Дожди и сильный ветер ожидаются в Беларуси 12 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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