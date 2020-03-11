|
Ущерб на 260 тысяч рублей. Крупная преступная схема в сфере автолизинга раскрыта в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси раскрыта крупная преступная схема в сфере автолизинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Россиянин и двое наших соотечественников причинили ущерб лизинговым организациям на сумму свыше 260 тысяч рублей.
Однако обещания не сдерживались, и долговые обязательства ложились на плечи номинальных лизингополучателей. Как уточнили в МВД, за несколько месяцев подозреваемые завладели деньгами от продажи дорогостоящих автомобилей.
Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Беларуси:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Беларуси раскрыта крупная преступная схема в сфере автолизинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Россиянин и двое наших...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)