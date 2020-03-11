Беларусь хочет привлечь сто миллионов евро от МБРР для модернизации высшего образования

Источник материала: Ежедневник

Беларусь планирует занять у Международного банка реконструкции и развития 100 млн евро на модернизацию высшего образования, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Соответствующее постановление правительства №135 от 9 марта 2020 года официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Займ в размере 100 млн евро планируется привлечь в 2020-2025 годах сроком на 14,5 лет.

Согласно документу, правительство уполномочило Министерство образования на проведение переговоров по проекту соглашения, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, а также на подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.