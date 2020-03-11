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Беларусь хочет привлечь сто миллионов евро от МБРР для модернизации высшего образования
11.03.2020 13:56 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Беларусь планирует занять у Международного банка реконструкции и развития 100 млн евро на модернизацию высшего образования, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Соответствующее постановление правительства №135 от 9 марта 2020 года официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Займ в размере 100 млн евро планируется привлечь в 2020-2025 годах сроком на 14,5 лет.
Согласно документу, правительство уполномочило Министерство образования на проведение переговоров по проекту соглашения, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, а также на подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
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Беларусь планирует занять у Международного банка реконструкции и развития 100 млн евро на модернизацию высшего образования, сообщили в пресс-службе правительства...
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