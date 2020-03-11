О порядке перемещения пневматического оружия – какой выбрать коридор и когда необходимо разрешение?

Источник материала: Вороновская газета





Перемещение через таможенную границу ЕАЭС в Республике Беларусь (как ввоз, так и вывоз) спортивного пневматического оружия (винтовки, ружья, пистолеты и револьверы) с дульной энергией более 3 Дж, а также охотничьего пневматического оружия с дульной энергией не более 25 Дж ограничено и осуществляется гражданами при наличии заключения (разрешительного документа), выдаваемого Министерством внутренних дел либо управлениями внутренних дел облисполкомов, главным управлением внутренних дел Минского горисполкома на основании заявления (официальный сайт МВД Республики Беларусь http://www.mvd.gove.by).

Ввоз на территорию Республики Беларусь конструктивно сходных с пневматическим оружием изделий до 3 Дж осуществляется без разрешения органов внутренних дел. Вместе с тем, если дульная энергия составляет менее 3 Дж, данный факт должен быть документально подтвержден (паспортом изделия или иными) документами, содержащими такую информацию.

При ввозе на таможенную территорию ЕАЭС такой категории товаров необходимо проследовать на «красный» коридор и представить должностному лицу таможни заполненную пассажирскую таможенную декларацию. В декларации необходимо указать наименование и отличительные признаки ввозимого товара, количество (вес), стоимость, а также представить (паспорт изделия или иные) документы, содержащие такую информацию (при необходимости разрешение).

Разделом 2.22 Перечня товаров, в отношении которых применяется разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и (или) вывоза с таможенной территории ЕАЭС согласно приложению №2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015г. №30 «О мерах нетарифного регулирования» определены категории служебного и гражданского оружия, его основных (составных) частей, патронов (их частей), ограниченные для ввоза/вывоза/транзита (информацию можно найти на сайте Государственного таможенного комитета Республики Беларусь http://www.customs.gov.by, а также сайте Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org/).

Юлия Романюк,

официальный представитель Гродненской региональной таможни.