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Хозяйка обнаружила у своей собаки необычный талант. Посмотрите, что она умеет
Источник материала: Tut.by
В Польше хозяйка собаки обнаружила необычный талант у своего питомца: оказалось, что у нее прекрасное чувство баланса! Женщина предложила собаке проделать пару трюков и сняла результат на видео. Выглядит очень эффектно: посмотрите, что получилось.
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У собаки идеальное чувство баланса.
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