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Хозяйка обнаружила у своей собаки необычный талант. Посмотрите, что она умеет

11.03.2020 13:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Польше хозяйка собаки обнаружила необычный талант у своего питомца: оказалось, что у нее прекрасное чувство баланса! Женщина предложила собаке проделать пару трюков и сняла результат на видео. Выглядит очень эффектно: посмотрите, что получилось.

 
 
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