Хозяйка обнаружила у своей собаки необычный талант. Посмотрите, что она умеет

Источник материала: Tut.by

В Польше хозяйка собаки обнаружила необычный талант у своего питомца: оказалось, что у нее прекрасное чувство баланса! Женщина предложила собаке проделать пару трюков и сняла результат на видео. Выглядит очень эффектно: посмотрите, что получилось.