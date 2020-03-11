Брестчанам предлагают разместить таблички со своими именами в Городском саду

Источник материала: Виртуальный Брест

Городской сад продолжает прихорашиваться и… наполняться новыми идеями и инициативами. Одной из них стала акция «Именная скамейка».





Автор фото: Юрий МАКАРЧУК

Суть проекта, предложенного председателем горисполкома Александром Рогачуком, элегантна и полезна одновременно. Каждый желающий, будь то юридическое лицо или простой житель Бреста, сможет увековечить себя, выгравировав название предприятия, организации или свое имя на специальных табличках, которыми украсят все лавочки вдоль новой аллеи в Городском саду.

Эта аллея была заложена на субботнике прошлой осенью. Глава города принял тогда активнейшее участие в её закладке. Тогда же было решено не спешить с укладкой новых тротуаров в саду, а дать возможность пешеходам самим протоптать себе наиболее удобную тропинку во время прогулок.





Как рассказали в Брестском городском ЖКХ, весной будет произведена укладка плитки вдоль новой аллеи. Там же появятся и около двадцати новых лавочек. Их дизайн будет аналогичным тем, что уже радуют пешеходов на обновленной набережной.





Дополнительным украшением лавочек станет именная табличка в честь того, кто профинансирует её установку. Стоимость одной лавочки сравнительно невысока – около 500-600 рублей.

Кстати, подобный опыт в городском саду уже успешно апробирован. Так, центральная арка, украсившая собой вход в сад, была установлена за счет средств брестского предприятия «КОМПО». Соответствующая табличка появилась на самой арке. Также на арке нашлось место и для стихов директора предприятия Михаила Белоусова. А концерн «Брестмясомолпром» профинансировал установку беседки в центре сада. Остальные же работы по благоустройству объекта были произведены за средства городского ЖКХ.





Городской сад стал центром притяжения брестчан сравнительно недавно. Еще весной прошлого года в нем шли масштабные работы по благоустройству, а к тысячелетию города мы получили новую достопримечательность, которая стала излюбленным местом для прогулок как влюбленных парочек, так и мам с детьми. Теперь у нас с вами появилась уникальная возможность сделать сад еще более красивым и комфортным.

По вопросам изготовления, оплаты и установки лавочек можно обращаться в городское ЖКХ по телефонам: 45-48-31 и 8-029-889-85-85. Поскольку количество мест для установки скамеек ограничено, сообщить о своем решении организатором необходимо не позднее 20 марта. Установка новых лавочек пройдет во время месячника по благоустройству, который запланирован в нашем городе с 15 марта по 15 апреля.





Также в нынешнем году продолжат реконструкцию набережной. Ее собираются продлить до крепости – на расстояние около километра. В проекте несколько этапов. В этом году намечено благоустроить больше ста метров набережной. Для этого из городского бюджета собираются выделить 1,2 миллиона рублей. Стилистика не изменится: бетонная стенка с металлическим ограждением со стороны реки, пешеходная и велодорожки, зеленая зона, скамейки и освещение.





В этом году планируют разработать проект с выходом за шлюз, на проспект Машерова. На этом участке собираются перейти от набережной в бетоне к набережной с естественной средой. Там тоже будут пешеходные и велосипедные дорожки, зеленая зона, фонари. Возможно, появятся и малые архитектурные формы.





«Полесьегипроводхоз» должен подсказать решение по укреплению набережной, а «Брестдорпроект» занимается художественным оформлением рекреационной зоны.