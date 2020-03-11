Техники-осеменаторы сели за парты

Источник материала: Горецкий вестник

Сегодня на школе-ферме РУП «Учхоз БГСХА» проходит районный семинар-учеба для техников по искусственному осеменению КРС. Мастер-класс для специалистов организовало управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, Горецкий филиал РУСПП «Могилевское госплемпредприятие» совместно с УО «БГСХА», ООО «Технопарк «Горки», чтобы познакомить с новыми технологиями по определению стельности животных, их лечению и воспроизводству, проанализировать итоги работы за минувший год и определить стратегию и точки роста на будущее. Важность и актуальность труда этих людей переоценить невозможно. Если не будет телят, не будет молока и зарплаты в сельхозпредприятиях.















— За последние 4 месяца, благодаря вашей работе, своевременному выявлению животных и их лечению, мы сделали шаг вперед по воспроизводству, — сказала заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома по животноводству Юлия Красева. — Если на 1 декабря 2019 года под растел 2020 года у нас был минус 600 голов, то на сегодняшний день плюсуем (+ 300 голов) и планируем завершить год с положительной динамикой по воспроизводству.









































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Елена Агейчик

Фото Михаила Левцова