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Техники-осеменаторы сели за парты

11.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Сегодня на школе-ферме РУП «Учхоз БГСХА» проходит районный семинар-учеба для техников по искусственному осеменению КРС. Мастер-класс для специалистов организовало управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, Горецкий филиал РУСПП «Могилевское госплемпредприятие» совместно с УО «БГСХА», ООО «Технопарк «Горки», чтобы познакомить с новыми технологиями по определению стельности животных, их лечению и воспроизводству, проанализировать итоги работы за минувший год и определить стратегию и точки роста на будущее. Важность и актуальность труда этих людей переоценить невозможно. Если не будет телят, не будет молока и зарплаты в сельхозпредприятиях.

 

Техники-осеменаторы сели за парты

 

Техники-осеменаторы сели за парты

 

Техники-осеменаторы сели за парты

 

За последние 4 месяца, благодаря вашей работе, своевременному выявлению животных и их лечению, мы сделали шаг вперед по воспроизводству, — сказала заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома по животноводству Юлия Красева. — Если на 1 декабря 2019 года под растел 2020 года у нас был минус 600 голов, то на сегодняшний день плюсуем (+ 300 голов) и планируем завершить год с положительной динамикой по воспроизводству.

 

Техники-осеменаторы сели за парты

 

Техники-осеменаторы сели за парты
Директор компании «Анвитэм» Мария Тельманова представляет современный точный метод ранней диагностики стельности КРС по молоку в управлении воспроизводства стада.

 

Техники-осеменаторы сели за парты

 

Техники-осеменаторы сели за парты

 

Техники-осеменаторы сели за парты

 

Техники-осеменаторы сели за парты

 

Техники-осеменаторы сели за парты
Заведующий кафедрой биотехнологии и ветеринарной медицины факультета биотехнологии и аквакультуры БГСХА, доктор ветеринарных наук, профессор Григорий Медведев рассказывает о лечении животных.

 

Техники-осеменаторы сели за парты

 

Техники-осеменаторы сели за парты

 

Техники-осеменаторы сели за парты

 

Более подробно — на страницах газеты «Горецкий вестник».

 

Техники-осеменаторы сели за парты

Елена Агейчик

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Сегодня на школе-ферме РУП «Учхоз БГСХА» проходит районный семинар-учеба для техников по искусственному осеменению КРС. Мастер-класс для специалистов...
 
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