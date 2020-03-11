ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Документальная интерактивная выставка "Партизаны Беларуси" открылась в Бресте

11.03.2020 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте сегодня открыли первую интерактивную выставку масштабного интернет-проекта "Партизаны Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

Документальная интерактивная выставка "Партизаны Беларуси" открылась в Бресте

В мероприятии, которое состоялось в фойе кинотеатра "Беларусь", приняли участие помощник президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, председатель Брестского городского Совета депутатов Николай Красовский, представители ветеранской организации города, молодежь.

Выставка "Подвиги и судьбы партизан в документах" основана на документах и материалах совместного интернет-проекта издательского дома "Беларусь сегодня" и Национального архива Беларуси "Партизаны Беларуси" (partizany.by), государственного архива кинофотофонодокументов (БГАКФФД). Экспозиция включает более 70 экспонатов. Это исторические фотографии времен Великой Отечественной войны, наградные листы и боевые характеристики партизан и подпольщиков, действовавших на территории Брестской области. В представленных документах рассказывается о боевых столкновениях и партизанских формированиях региона, подвигах и заслугах конкретных партизан.

Документальная интерактивная выставка "Партизаны Беларуси" открылась в Бресте

"Такие мероприятия важны сейчас, когда предпринимаются попытки фальсификации итогов Второй мировой и Великой Отечественной войн, попытки переписать страницы истории. Поэтому мы должны сохранить правду о войне, о Великой Победе не только для наших современников, но и будущих поколений", - отметил на открытии выставки директор Национального архива Андрей Демянюк.

Презентация интернет-портала "Партизаны Беларуси" состоялась в июле прошлого года. За 8 месяцев его посетили более 65 тыс. пользователей. Для удобства виртуальная энциклопедия партизанского движения на территории Беларуси в 1941-1944 годах разделена на тематические подразделы: "Партизаны-герои", "Легендарные комбриги", "Бои, сражения, подвиги" и "Соединения", где размещены текстовые статьи, копии документов, фотографии, карты. Вся информация, которую можно скопировать или скачать, находится в бесплатном доступе.

"Проект постоянно пополняется. В базе данных уже более 82 тыс. электронных карточек партизан и подпольщиков. В поддержку проекта мы создали интерактивную выставку. Ее содержание будет меняться в зависимости от региона. С помощью сенсорной панели посетители выставки могут найти своих родственников, земляков, действовавших в составе партизанских отрядов", - рассказал заместитель директора - главного редактора издательского дома "Беларусь сегодня" Иван Синичкин.

Выставка в Бресте продлится до 22 марта. Уже 14 марта аналогичную экспозицию примет Могилев. В дальнейшем выставка побывает во всех областях Беларуси, Минске и за рубежом.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Бресте сегодня открыли первую интерактивную выставку масштабного интернет-проекта "Партизаны Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА. В мероприятии, которое...
 
Новости дня
Новости разные
 
Техники-осеменаторы сели за парты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика