За два месяца — плюс 2%. Посмотрели, как выросли цены на молочку, которые раскритиковал президент

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси в феврале продолжился рост цен на продовольственные товары. Дорожают в том числе и молочные продукты, ценами на которые озадачились власти. По данным Белстата, за январь и февраль этого года цены на молоко и молочную продукцию выросли на 2,16%. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие именно продукты больше всего подорожали за два месяца.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По данным Белстата, в феврале 2020-го цены на молоко и молочные продукты по сравнению с декабрем 2019-го выросли на 2,16%. Больше всего подорожало само молоко (на 2,65%), следом идет нежирный творог (на 2,5%), сгущенное молоко (на 2,36%), сметана (на 2,29%) и йогурт (на 2,05%).

Также выросли цены на глазированные сырки (на 1,95%), кефир (1,89%), сухие молочные смеси для детского и диетического питания (на 1,22%). Меньше всего в категории молочных продуктов за два месяца подорожал жирный творог (на 0,68%).

Также за два месяца года цены на сыры выросли на 0,71%, в первую очередь за счет подорожания мягкого сыра (+3,67%) и рассольного сыра (+1,48%).

Напомним, в конце февраля Александр Лукашенко посетил съезд Федерации профсоюзов, где высказался о растущих ценах, в том числе на молочку.

— Практически на протяжении года постоянно дорожает молочная продукция. Идиотизм полный. Молоко девать некуда, а у нас цены постоянно растут. Мы не можем свой народ обеспечить этим продуктом, — сказал президент.

По официальным данным, некоторые молочные продукты за прошлый год прибавили в цене больше 15%. Еще в августе прошлого года Министерство антимонопольного регулирования отмечало, что динамика роста потребительских цен на социально значимые товары, к которым относятся и молочные продукты, была значительно выше темпов подорожания других продовольственных товаров. Чтобы не допустить ускорения годовой инфляции и сохранить доступность необходимых продуктов для уязвимых слоев населения, министерство рекомендовало торговле придерживаться предельных максимальных торговых надбавок.

Что еще подорожало в стране за два месяца

За январь-февраль лидерами по росту цен оказались в основном различные овощи и фрукты. Свежие огурцы подорожали на 46,43%, виноград — на 40,56%, груши — на 23,93%, свежие помидоры — на 16,04%. Также в цене выросли яблоки (на 13,59%) и репчатый лук (на 5,15%).

Помимо овощей-фруктов в первые два месяца года подорожали некоторые коммунальные услуги (напомним, с нового года начали действовать новые тарифы). Так, услуги водоотведения (канализации) подорожали на 15,95%, обращение с твердыми коммунальными отходами — на 14,36%, холодное водоснабжение — на 10,46%, электроснабжение — на 8,88%. В общей сложности жилищно-коммунальные услуги подорожали на 6,57%.

В феврале, по данным Белстата, инфляция в стране составила 1%, с начала года — 1,9%.