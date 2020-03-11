ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Депутаты готовят к первому чтению поправки в закон о торговле для упрощения требований к бизнесу

11.03.2020 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусские депутаты готовят к первому чтению проект об изменении закона о государственном регулировании торговли и общественного питания, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Александр Боболович.

Депутаты готовят к первому чтению поправки в закон о торговле для упрощения требований к бизнесу

Закон о торговле совершенствуется в соответствии с Декретом №7 о развитии предпринимательства, указом №345 о развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Так, упрощаются требования к ведению бизнеса в этих сферах. Речь идет о переходе на уведомительный принцип начала деятельности независимо от включения сведений в реестры, регистры. Планируется, что торговые точки и общепит смогут сами определять режим работы. Исключение сделано для кафе, ресторанов, магазинов, которые будут открыты после 23.00 и до 7.00. В этом случае, пояснил депутат, согласовывать режим работы придется. Многие торговые точки и заведения находятся в жилых домах, интересы людей должны быть соблюдены.

Парламентарий отметил, что законопроект непростой, его подготовка идет с 2018 года. Разработчик, Министерство антимонопольного регулирования и торговли, за это время успело изучить опыт 27 стран. Документ разослан заинтересованным ведомствам. "Ждем замечания и предложения, законопроект готовится к первому чтению", - отметил Александр Боболович. По его словам, сейчас сложно сказать, будут ли поправки внесены на рассмотрение во время весенней сессии. "Предстоит урегулировать немало тонких и серьезных вопросов", - пояснил он. Например, в части требований к заключению и исполнению договоров, предусматривающих поставки продовольствия, между субъектами торговли, общественного питания и поставщиком.

Большие изменения ждут нормы, которые касаются размещения нестационарных торговых объектов и объектов общественного питания (автомагазинов, фудтраков и т.д.). Предполагается, что эти вопросы будут дополнительно регулироваться постановлениями Совмина. Кроме того, сильно расширится понятийный аппарат.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Белорусские депутаты готовят к первому чтению проект об изменении закона о государственном регулировании торговли и общественного питания, сообщил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Техники-осеменаторы сели за парты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика