Депутаты готовят к первому чтению поправки в закон о торговле для упрощения требований к бизнесу

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Белорусские депутаты готовят к первому чтению проект об изменении закона о государственном регулировании торговли и общественного питания, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Александр Боболович.





Закон о торговле совершенствуется в соответствии с Декретом №7 о развитии предпринимательства, указом №345 о развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Так, упрощаются требования к ведению бизнеса в этих сферах. Речь идет о переходе на уведомительный принцип начала деятельности независимо от включения сведений в реестры, регистры. Планируется, что торговые точки и общепит смогут сами определять режим работы. Исключение сделано для кафе, ресторанов, магазинов, которые будут открыты после 23.00 и до 7.00. В этом случае, пояснил депутат, согласовывать режим работы придется. Многие торговые точки и заведения находятся в жилых домах, интересы людей должны быть соблюдены.

Парламентарий отметил, что законопроект непростой, его подготовка идет с 2018 года. Разработчик, Министерство антимонопольного регулирования и торговли, за это время успело изучить опыт 27 стран. Документ разослан заинтересованным ведомствам. "Ждем замечания и предложения, законопроект готовится к первому чтению", - отметил Александр Боболович. По его словам, сейчас сложно сказать, будут ли поправки внесены на рассмотрение во время весенней сессии. "Предстоит урегулировать немало тонких и серьезных вопросов", - пояснил он. Например, в части требований к заключению и исполнению договоров, предусматривающих поставки продовольствия, между субъектами торговли, общественного питания и поставщиком.

Большие изменения ждут нормы, которые касаются размещения нестационарных торговых объектов и объектов общественного питания (автомагазинов, фудтраков и т.д.). Предполагается, что эти вопросы будут дополнительно регулироваться постановлениями Совмина. Кроме того, сильно расширится понятийный аппарат.