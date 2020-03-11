«Выбираю смеяться». Как поменять жизнь в 50 лет после онкозаболевания

Источник материала: Аргументы и факты

- Было трудно начинать новое дело с нуля?

- Вдобавок в кризис. В декабре 2014 года упал курс рубля, а 12 января 2015-го я открыла компанию. Все крутили пальцем у виска, говорили: «Ты что? В такое время? Туристических компаний много, а ты еще и без денег открываешься!» Я заработала к тому времени полторы-две тысячи долларов, посчитала, что на пару месяцев аренды хватит, и рискнула.

- Что заставило вас пойти на эти риски?

- Мне надоело быть наемным работником, зависеть от пристающих дядей, орущих теть. Я создала себе собственное рабочее место без склок, сплетен. И потом всем соискателям говорила, что какими бы хорошими работниками они ни были, но, если от них будет исходить напряженность, мы с ними распрощаемся.

САМЫЙ ЗРЕЛЫЙ ВОЗРАСТ

- Считается, что в 50 лет начинать поздно. В этом возрасте в принципе ценность человека на рынке труда падает.

- Это самый зрелый возраст. Я меняла направления, работала в общепите, до этого 30 лет была учителем истории и обществоведения, мне до сих пор звонят мои бывшие ученики и благодарят. Была завучем по воспитательной работе, организовывала лагеря, рассчитывала бюджеты, возила детей в другие города, ремонты сама делала. Я столько знаний приобрела в школе…

- Но финансовый вопрос…

- Я в Москву уехала, чтобы заработать и дать дочери доучиться в вузе. В Москве было пять предложений, а в Минске в это время не брали уже никуда. Я ведь начала искать новую работу в 45 лет - даже не приглашали, не смотрели. «45? До свидания. Нам нужны двадцатилетние с опытом работы не менее шести лет». Я домработницей на три месяца устроилась, чтобы обдумать, как жить дальше. И друзья, зная, что я совсем без денег, купили мне билет в Москву, где ждали другие хорошие люди. И тогда я услышала: «Ты все можешь. Сядь и выбери себе работу».

- Что делали в Москве?

- Отработала три года на правительственном проекте «Лучшие люди России и Казахстана». Это был замечательный период - общение с теми, кого раньше могла увидеть только по телевизору. Я писала статьи, организовывала встречи, вручала награды - колоссальный опыт. Вернулась в Минск, когда поняла, что больна. Нашей медицине я доверяю больше. Но и в этот непростой период уже дома реализовала проект «Лучшие люди Беларуси».

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ВОЗИТЬ ПЕНСИОНЕРОВ

- Сколько в вас энергии!

- Фестиваль «Энергия возраста» - тоже моя идея. Я как раз шла регистрировать свою компанию, а знакомая из «Университета третьего возраста» попросила о помощи. Они обращались в разные турфирмы, и им отказали: возить пенсионеров, мол, слишком хлопотно. И вот 12 января я зарегистрировала компанию, а 18 апреля мы уже поехали полным автобусом через Таллинн в Скандинавию. Нашла в Таллинне руководителя Ассоциации скандинавской ходьбы, и у нас были мастер-классы на прибрежной полосе, в лесу. Во втором туре с нами на пароме плыл психолог, и мы проводили ритуал единения солнца, воды и ветра, учились радоваться жизни. Потом я начала искать Университеты третьего возраста в других странах, писала им, занималась организацией встреч. И вот уже после международных фестивалей я подумала - а почему бы не провести такое мероприятие в Беларуси?

- Почему бы нет?

- Знаете, что мне ответил один организатор? Что у меня нет опыта проведения международного фестиваля, а Беларусь неинтересна как туристический объект. У нас нет ни моря, ни гор. Это меня просто «подорвало», и я решила, что сделаю.

- Скажите, какие направления выбирают пенсионеры?

- Разные. Стоимость туров различается. Некоторые пенсионеры могут позволить себе авиаперелеты и длительный отдых. Есть путевки по средней цене - за 300-400 евро. А есть совсем недорогие - за 150-170 евро. Можно накопить, а где-то и дети помогут. Некоторые клиенты экономят долгое время, а потом едут, например, на остров Пасхи, поскольку всю жизнь о нем мечтали. Или вот была деревенская бабушка, которая привезла стопку мелких купюр и сказала, что хочет в Карелию. Мы ей говорим, что дорога тяжелая, да и едут туда в основном по рекам сплавляться на байдарках, на катамаранах. А она мне: «Дочка, я ж на велосипеде катаюсь. У меня только слух не очень, смотрите, чтобы не забыли меня там».



Если нет впечатлений, начинаются «копания» и «самокопания». В жизни должны быть эмоции! Фото: Из личного архива

СТИМУЛЫ, ПЛАНЫ И БОНУСЫ

- Риторический вопрос, но зачем будить энергию? К определенному возрасту люди истощаются, хотят перейти как раз в режим экономии сил, отдохнуть.

- Отдых - это смена занятий. Если вы долго лежите, то надо прогуляться. А мозг никогда не должен отдыхать. Если нет впечатлений, пенсионеры начинают копаться в жизни своих детей и внуков. А если бабушка уехала в путешествие - по ней все соскучились, у нее много новых эмоций.

Это важный психологический момент. Есть женщина, которая ездит с нами на все фестивали, так вот она сначала ходила с одной палочкой, теперь - с двумя, но старается не пропускать мероприятия! Получила визу на пять лет и возмущается: «Не могли раньше дать? Я, может, не доживу». А я ей: «Это вам дали программу на пять лет! Стимул, план действий, бонус, который надо использовать!»

- Какой возраст у вашей энергии?

- От 20 до 35. Жизнь - сложная штука, и все явления имеют две стороны - мы можем плакать или смеяться. Я выбираю смеяться.

СПРАВКА

Фестиваль «Энергия возраста-2020» пройдет с 2 по 6 сентября на Минском море.

Участвуют по нескольку делегаций из Латвии, Литвы, России, Молдовы, Украины, Словакии. Будут проводиться мастер-классы по вопросам здоровья, организации образования, бизнеса и отдыха. «Как (не)стареть по-белорусски?» - ответ на этот вопрос даст геронтолог Кирилл Прощаев. Планируются выступления других интересных спикеров.

Больше информации о фестивале - по ссылке https://www.facebook.com/fest.belarus/

КСТАТИ

ПРАВИЛА ПУТЕШЕСТВИЙ «В ВОЗРАСТЕ»

Если путешествуете, лучше перейдите на современный телефон с выходом в Интернет, чтобы была возможность связаться с родными.

Проверяйте документы перед выездом. Делайте копии документов.

Если путешествуете автобусом - разувайтесь при переезде и надевайте шерстяные носки, возьмите подушечку под голову.

Обязательно берите в дорогу специфические лекарства, которые вам нужны, и воду. Не забудьте термос.

Памятку от турфирмы с адресами гостиниц положите в карман одежды или сумочку.

Подготовьте «перекус» в дороге: фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, бутерброды. Нельзя много пить, но необходимо периодически делать по глотку воды или чая.

Не игнорируйте санитарные остановки.