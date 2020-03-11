«У губернатора нет для нас решения». Продолжение истории с изъятием участков под Минском

Источник материала: Tut.by

Новый дом в деревне Городище под Минском могут снести, а семью Максима Чепика выселить буквально на улицу. Как мы писали ранее , суд определил, что десять лет назад участок ему был незаконно выделен Щомыслицким сельсоветом. Соответственно, дом тоже вне закона. И вот сейчас выяснилось, что узаконить строение может только президент.





Что за скандал в Щомыслице?

События, о которых идет речь, происходили более десяти лет назад в Щомыслицком сельсовете. В 2008—2009 годах руководитель сельхозпредприятия регистрировал в общежитии СПК «Щомыслица» людей, которые не имели никакого отношения к предприятию. Председатель сельсовета, в свою очередь, ставил их на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это давало им право получать на безвозмездной основе земельные участки и льготные кредиты на строительство.

Вкрыли эту коррупционную схему в 2016 году. О размахе можно судить по количеству прописанных «лишних» людей в общежитии: оно рассчитано на 55 человек, а на момент проверки там оказалось прописано более 250 человек. И работников СПК в нем было не более 20%. То есть под подозрение правоохранителей попали почти две сотни человек. Сколько участков могло быть получено незаконно? Точного количества никто не озвучил, но в 2016 году говорилось о нескольких десятках наделов, подлежащих изъятию.

Впрочем, вскоре о скандале забыли. А вспомнили только в прошлом году, когда в редакцию обратилась семья Максима Чепика — их участок с построенным домом попал под изъятие.





Он рассказал, как прописался в общежитии в 2009 году, как стал на очередь нуждающихся и получил землю в Городище. В 2018 году он достроил дом и сдал его в эксплуатацию. В 2019 году суд в двух инстанциях посчитал, что Максим не имел законных оснований для регистрации в общежитии в Щомыслице. Соответственно, он не имел права получать землю как нуждающийся. Поэтому все остальные действия — незаконные и подлежат отмене. Это значит, что участок ему не принадлежит, а дом, в котором он живет, вне закона.

Отметим, что Максим никогда не работал в СПК, хоть и был прописан в общежитии сельхозпредприятия. Внимание силовиков в 2016-м году привлек договор найма, который он подписал в общежитии в 2009-м — в нем есть запись, что он является работником СПК.

Решения нет

С момента публикации этой истории прошло три месяца. успел обратиться в разные инстанции — прокуратуру, Совет министров, Миноблисполком и Администрацию президента. Он считает себя невиновным и рассчитывает на некое компромиссное решение. Дом в деревне Городище — единственное жилье семьи. Большие надежды он возлагал на личный прием у губернатора Минской области Александра Турчина.

— Раньше нам говорили, что «мы не хотим вашей крови, что вместе с прокуратурой вырабатывается какое-то решение», — рассказывает Максим. — Мы шли на встречу не оспаривать судебное решение, а с надеждой на некий компромисс. Ведь если под каким-то документом стоит моя подпись и это было неправомерно, то я готов понести разумное наказание. На личной встрече в Миноблиспокоме сказали, что они не видят никаких альтернатив и решение нашей ситуации — в руках главы государства. Либо в суде. Других вариантов нет. Турчин не сказал, что делать, если будет принято решение о сносе, куда деваться семье с двумя малолетними детьми. Он же понимает, что дом никуда не перенесешь, только если разбирать по кирпичику. Никого эти проблемы не волнуют. Трудно свыкнуться с мыслью, что через 10 лет могу лишиться всего.





Максим говорит, что многие, кто получал землю в Щомыслицком районе, воспользовались ситуацией — на бесплатной земле построили фундамент и быстро продали с хорошим «наваром». Теперь проблемы у третьих лиц — тех, кто купил этот участок.

— Насколько мне известно, речь об изъятии таких участков не идет, — говорит Максим. — Новые владельцы в таких случаях признаются добросовестными приобретателями, и максимум, что им грозит, — небольшой штраф. Я же использовал участок по целевому назначению, честно строил дом для семьи, участвовал в прокладке сетей в поселке, делал дорогу, а мне предлагают освободить землю.

«Обратимся к президенту»

Адвокат Антон Гашинский, который присутствовал на приеме у руководителя Минской области, так прокомментировал сложившееся положение:

— Данная ситуация является нетипичной для Беларуси, — говорит он. — Со слов самого же главы Минской области, самовольные постройки узаконивают сотням граждан с уплатой минимального штрафа (20 базовых величин). И действительно, в соответствии со статьей 223 Гражданского кодекса, все, что было построено на земельном участке еще 8−10 лет назад, на сегодняшний день признается самовольным строительством. Однако в конкретно нашем случае препятствие для узаконивания дома Максима кроется в судебном решении, а именно: в признании недействительным решения о выделении земельного участка. То есть все опирается на то, что речь идет не только о самовольном строении, а и о том, что сам участок был получен незаконно. Хотя на тот момент все разрешительные документы имелись и препятствий для строительства не было.





Со слов адвоката, глава области заявил, что в таких случаях выдается предписание о сносе без компенсации стоимости строительства.

— На все вопросы и возражения ответ был один — можете обратиться в суд или к главе государства, — говорит Антон Гашинский. — Действительно, самовольное строительство может быть узаконено по решению суда (признание права собственности на строение с последующем выделением земельного участка решением облисполкома) либо решением главы государства.

Этим путем и пойдет семья Чепик. На сегодняшний день собираются все необходимые документы для подачи прошения на имя главы государства.