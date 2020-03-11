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В Беларуси появился онлайн-ресурс о качестве товаров и услуг

11.03.2020 14:38 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Государственный комитет по стандартизации создал онлайн-ресурс о качестве товаров и услуг «Качество.бел».

Онлайн-ресурс позволит пользователям получить систематизированную информацию о продукции и услугах Беларуси. Ресурс создается на основе государственной системы каталогизации продукции и будет востребован при проведении маркетинговых исследований, закупок, продвижении безопасных и качественных продукции и услуг, рассказали БелТА в пресс-службе комитета.

На портале представлено несколько тематических разделов, таких как «Натуральный продукт», «Конкурсы в области качества», «Реестр опасной продукции», «Документы об оценке соответствия».

Кроме того, для потребителей и организаций торговли станет полезным ресурс «Опасная продукция», где потребители смогут получить информацию о товарах, не соответствующих требованиям технических регламентов ЕАЭС (Таможенного союза), рассказали в Госстандарте.

 
 
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Государственный комитет по стандартизации создал онлайн-ресурс о качестве товаров и услуг «Качество.бел».
 
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