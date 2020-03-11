Собрание работников свечных ящиков Волковысского благочиния

Источник материала: Новости Волковыска

10 марта в воскресной школе Свято-Петропавловского собора собрались женщины, которые несут послушания в храмах. Иерей Александр Богдан и иерей Виталий Воробей провели беседу с собравшимися. Это уже четвертая подобная встреча.

В этот раз отец Александр и отец Виталий рассказали о том, что же такое церковь.

Когда мы слышим слово «церковь», чаще всего представляем себе некое культовое здание или же религиозную организацию с регистрацией юридического лица, имеющую дипломатические отношения, свой автопарк и прочую собственность. Выходит, слово «церковь» - это один из омонимов, то есть когда слова пишутся и произносятся одинаково, но разные по значению. Вот первые два значения были упомянуты, то есть здание и организация или институт. Есть еще третье значение. Церковь – это уникальная общность всех верующих в Христа, стремящихся к Нему и объединенных Им. В это объединение входят все верующие христиане, причем как живые, так и те, у кого земная жизнь закончилась (усопшие). Также в Церкви собраны те, кого мы называем святыми – это люди, которые настолько угодили Богу своей земной жизнью, что их потом после тщательного исследования наделили этим наименованием. Сразу отметим, что святые это не синоним слова «безгрешные». Еще членами Церкви являются ангелы, Божья Матерь, а в центре этого Собрания находится глава Церкви – Христос. Например, в греческом языке аналог слова «церковь» ἐκκλησία (экклесия) «церковь» означает собрание.





Слушая священников, работницы свечных ящиков задавали уточняющие вопросы. В целом встреча прошла в очень дружелюбном формате.

Дарья Волосевич