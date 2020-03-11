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В Беларуси впервые спасли ребенка от тяжелейшей пневмонии при помощи аппарата ЭКМО
11.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Беларуси впервые спасли ребенка от тяжелейшей пневмонии при помощи аппарата ЭКМО. Это так называемый аппарат «сердце-лёгкое» — он «жил» за ребёнка на определенном этапе и помог малышке справиться с тяжелейшей пневмонией.
Пресс-служба Министерства здравоохранения
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В Беларуси впервые спасли ребенка от тяжелейшей пневмонии при помощи аппарата ЭКМО. Это так называемый аппарат «сердце-лёгкое» — он «жил» за ребёнка на...
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