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В Беларуси впервые спасли ребенка от тяжелейшей пневмонии при помощи аппарата ЭКМО

11.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси впервые спасли ребенка от тяжелейшей пневмонии при помощи аппарата ЭКМО

В Беларуси впервые спасли ребенка от тяжелейшей пневмонии при помощи аппарата ЭКМО. Это так называемый аппарат «сердце-лёгкое» — он «жил» за ребёнка на определенном этапе и помог малышке справиться с тяжелейшей пневмонией.

В Беларуси впервые спасли ребенка от тяжелейшей пневмонии при помощи аппарата ЭКМО

 На последнем снимке тот самый аппарат — в ближайших планах детских кардиохирургов — открыть в Беларуси детский центр ЭКМО.

Пресс-служба Министерства здравоохранения

 
 
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В Беларуси впервые спасли ребенка от тяжелейшей пневмонии при помощи аппарата ЭКМО. Это так называемый аппарат «сердце-лёгкое» — он «жил» за ребёнка на...
 
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