Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси впервые спасли ребенка от тяжелейшей пневмонии при помощи аппарата ЭКМО. Это так называемый аппарат «сердце-лёгкое» — он «жил» за ребёнка на определенном этапе и помог малышке справиться с тяжелейшей пневмонией.





На последнем снимке тот самый аппарат — в ближайших планах детских кардиохирургов — открыть в Беларуси детский центр ЭКМО.

Пресс-служба Министерства здравоохранения