Кроссовер Hyundai Creta обновился и получил новую спецверсию

Источник материала: Tut.by

Обновленная Creta до Беларуси пока не добралась, зато российский филиал Hyundai уже объявил о выводе модернизированного кроссовера на рынок. Напомним, что его выход компания анонсировала в конце прошлой недели.





Внешне Creta почти не изменилась — радиаторная решетка получила «ячеистую» структуру, стали доступны 16-дюймовые легкосплавные колесные диски нового дизайна, чуть переоформлен задний бампер. В интерьере и вовсе без перемен, набор стандартных исполнений, как и раньше — пять.









Под капотом Creta — те же атмосферные двигатели объемом 1,6 л (123 л.с.) и 2 л (150 л.с.), работающие в паре с 6-ступенчатыми коробками передач. У соседей цены изменились не сильно. Кроссовер в базовой комплектации Start с мотором 1.6, «механикой» и передним приводом предлагается за 975 тысяч росс. рублей — около 13 500 долларов в пересчете по нынешнему курсу. Полноприводная Creta обойдется минимум в 1 115 000 рублей (без малого 15 500 долларов), цены на кроссовер с двухлитровым мотором стартуют от 1 215 000 рублей (16 875 долларов) за машину с «автоматом» и передним приводом.





Кроме того, у рестайлинговой Creta появилась новая спецверсия, посвященная группе «Би-2». Это самая дорогая разновидность модели, доступная с двухлитровым мотором и «автоматом», а из главных отличий — двухцветная окраска кузова, более крупный задний спойлер, черные 17-дюймовые колесные диски и элемент диффузора сзади, а также лампы в корпусах наружных зеркал, проецирующие на землю надпись «Creta». В варианте с передним приводом Creta Би*2 обойдется в 1 460 000 рублей (20 270 долларов), версия с полным приводом на 80 тысяч рублей дороже.





В Беларуси нынешняя Creta предлагается от 33 900 рублей.