Минчан зовут на благотворительный забег, с которым справится каждый

Источник материала: Tut.by

22 марта в Лошицком парке команда «Крылья Ангелов» проведет благотворительный полумарафон с тающей дистанцией «Иначе». Дистанции — 600 м (для детей и начинающих), 21 км (для победителя), по силам (для всех остальных участников).



Фото: Лиза Тимашкова, «Крылья Ангелов»

— Четвертый год подряд мы проводим пробег, приуроченный ко Всемирному дню информирования о проблеме аутизма, — говорят организаторы. — Дети с аутизмом оказались в числе первых участников команды «Крылья Ангелов». Наблюдая за их взрослением, мы не понаслышке знаем, что совместный спорт: физическая активность, достижение цели и радость движения — успешно сближают «обычных» и «особых» людей. Ради этого на полумарафоне будет «тающая» дистанция, которая позволяет сильным лидерам не только насладиться собственным триумфом, но и сделать победу доступной для менее подготовленных участников.

Что такое тающая дистанция? Маршрут полумарафона «Иначе» предусматривает разворот ровно посередине дистанции и возвращение к финишу по уже знакомому пути. Тот, кто первым преодолевает половину дистанции, то есть 10,6 км, получает пальму первенства и право разворачивать к финишу остальных участников. Таким образом, дистанция до финиша начинает «таять» для менее быстрых бегунов, сокращая им нагрузку. Состязание за призовые места длится только до середины дистанции: развернувшись, участники бегут к финишу комфортным для себя темпом. Чтобы участвовать в забеге, нужно зарегистрироваться .

Развлекательно-познавательную детскую зону во время полумарафона организует инклюзивная площадка «АднолькавыЯ» столичной школы № 177. Школа тоже является инклюзивной: на каждой параллели учатся дети с аутизмом и иными особенностями.