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В Кении браконьеры убили самку белого жирафа и её детёныша

11.03.2020 15:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. В Кении браконьеры убили двух редких белых жирафов – самку и ее детеныша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Кении браконьеры убили самку белого жирафа и её детёныша

Мертвых животных обнаружили сотрудники местного центра по охране окружающей среды. Браконьеры еще не найдены, их мотивы неизвестны.

В Кении браконьеры убили самку белого жирафа и её детёныша

Белые жирафы были впервые обнаружены в Кении в марте 2016 года. Белый цвет животных обусловлен редким состоянием, вызывающим частичную или полную потерю пигментации наружного покрова у животных.

В Кении браконьеры убили самку белого жирафа и её детёныша

По данным Африканского фонда дикой природы, за последние 30 лет исчезло около 40 % популяции жирафов. Для браконьеров представляет интерес мясо и шкура животных.

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Новости мира. В Кении браконьеры убили двух редких белых жирафов – самку и ее детеныша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Мертвых животных...
 
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