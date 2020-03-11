Путин встретился с генсеком ОДКБ Засем

Источник материала: Ежедневник

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Владимир Путин встретился в загородной резиденции Ново-Огарёво с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем, передает пресс-служба Кремля.

Стороны обсуждали реализацию планов по борьбе с терроризмом, наркоторговлей, а также обеспечение безопасности на праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию Великой Победы.

«Вы человек опытный. Надеюсь, весь свой опыт используете на то, чтобы секретариат ОДКБ работал ритмично, чтобы все планы, которые были выстроены еще в предыдущее время, реализовывались. Имею в виду и слаживание наших коллективных сил, и работу по важнейшим направлениям – борьбы с терроризмом, наркоугрозы», – сказал Путин.

«С учетом того, что Россия председательствует и играет ключевую роль, такой диалог очень важен, чтобы выстроить плодотворную работу как секретариата ОДКБ, так и всех органов организации», – сказал генсек ОДКБ.