Минобразования: в Беларуси не планируют закрывать школы и вузы на карантин

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Министерство образования Беларуси пока исключило возможность закрытия детских садов, школ и университетов на карантин в связи с коронавирусом. Учреждения образования работают в штатном режиме.

По данным ведомства, в учреждениях образования соблюдаются все необходимые профилактические меры и рекомендации Минздрава, они снабжены всеми необходимыми санитарно-гигиеническими средствами.

Отметим, что из учебных заведений в Беларуси на карантин закрывали только БНТУ, когда у одного из студентов был обнаружен коронавирус. Карантин закончился 10 марта. По состоянию на 11 марта в Беларуси известно о 12 случаях заражения коронавирусом, при этом трое из них уже вылечились.