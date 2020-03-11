|
«Это местная власть делает бесплатно – подаёт в суд». Покупки в Интернете – как защитить свои права?
Источник материала: СТВ
О защите прав потребителя говорили во время съёмок программы
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Анна Суша, председатель ОО «Белорусское общество защиты потребителей»:
Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ:
Далее есть ступень – это местные органы власти. Как раз-таки законом о защите прав потребителей предусмотрено, что потребитель имеет право обратиться туда, указом Президента определено, что, в первую очередь, на месте должно быть рассмотрено дело. Если говорить простым языком – все там. Все под рукой – быстрее всего разобраться. И плюс законом о защите прав потребителей установлена для местных органов власти обязанность обращаться по требованию потребителя в суд, при наличии подтверждающих документов составлять иск. Это государственный орган, местная власть делает бесплатно – подаёт в суд.
Также эксперты рассказали:
– всегда ли прав покупатель и как бороться с потребительским экстремизмом
– как далеко может зайти «общественный» контроль и разрешены ли такие действия по закону?
– как обезопасить себя от некачественных покупок в Интернете и где можно познакомиться с «чёрным» списком продавцов
Смотрите 11 марта в 20.30 на СТВ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Это местная власть делает бесплатно – подаёт в суд». Покупки в Интернете – как защитить свои права?
О защите прав потребителя говорили во время съёмок программы «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Если он купил некачественные товары на каком-то...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)