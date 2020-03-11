Новый седан Hyundai Elantra почти готов к дебюту

Источник материала: Tut.by

Корейская компания начала подогревать интерес к одной из своих главных премьер — это Elantra нового поколения, составить представление о которой пока можно по парочке дизайнерских изображений.





Их корейцы сопроводили коротким видеороликом, на котором также можно рассмотреть некоторые элементы внешности будущего седана. Судя по тизерам, дизайн новой Elantra станет дальнейшим развитием идей, уже опробованных на концепте Vision T и недавно обновленном флагманском седане Grandeur . Это, в частности, фары, визуально объединенные с решеткой радиатора с крупными ячейками, и контраст между гладкими линиями и рублеными гранями на кузове.





Дизайн интерьера Elantra также будет переосмыслен. Общий стиль, судя по скетчу, будет выдержан в духе минимализма с практически полным отсутствием привычных кнопок и клавиш. Половину передней панели займет пара 10,25-дюймовых экранов — виртуальная приборка и широкоформатный дисплей мультимедиа-системы. Информации о моторной гамме пока нет, но все подробности Hyundai раскроет уже 17 марта во время премьерного показа нового седана в Лос-Анджелесе.

В Беларуси нынешняя Elantra доступна по цене от 34 900 рублей.