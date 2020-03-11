8 Марта волковысская Госавтоинспекция и представительство Белгосстраха провели совместную акцию

Источник материала: Новости Волковыска

8 марта волковысская Госавтоинспекция и представительство Белгосстраха по Волковысскому району провели традиционную совместную акцию, поздравив женщин с Международным женским днем.

Заместитель начальника МО ГАИ Волковысского РОВД Евгений Леонович, старший инспектор ДПС Михаил Шепшук и страховой агент Ирина Федутик вручали весенние цветы, сувениры, а также памятки о безопасном поведении на дороге и услугах Белгосстраха.

Цель акции показать, что сотрудник ГАИ друг и помощник. Оказывается, дарить подарки прекрасному полу могут не только близкие, но и незнакомые люди. Как приятно бывает дамам, которые в этот день сели за руль, получить знаки внимания от мужчин в форме, точнее, от инспекторов ГАИ.















