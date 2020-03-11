В Гродно создают центр безопасности, а в регионе появятся новые пожарные посты. На заседании областного совета «Белорусского добровольного пожарного общества» обсудили перспективы развития

Источник материала: Вороновская газета

Гродно создают центр безопасности, а в регионе появятся новые пожарные посты. На заседании областного совета «Белорусского добровольного пожарного общества» обсудили перспективы развития" width="599" height="363">



Как подчеркнула председатель областного совета РГОО «БДПО» Елена Жамойтина, на сегодняшний день в организации насчитывается 1429 добровольцев и за прошлый год привлечено 520 новых членов. Еще одно важное новшество 2019 года – в ряды добровольцев начали вступать юридические лица. Пять организаций написали заявления – СПК «Гожа» Гродненского района, ООО «Стройсервис» из Сморгони, ОАО «БелПровит» из Новогрудка, Новоельнянский комбинат хлебопродуктов Дятловского района, ЧТУП «Агротех» Слонимского района. Они будут пользоваться специальными преференциями.





Несмотря на то, что в республике и на Гродненщине значительное внимание уделяется мероприятиям по предупреждению пожаров, статистика свидетельствует о том, что работу в этом направлении нужно усиливать. Именно это обстоятельство привело к созданию дополнительных пожарных формирований, оказывающих посильную помощь подразделениям МЧС в предупреждении и тушении пожаров, проведении профилактических мероприятий с привлечением населения. На осуществление всей пожарно-профилактической работы УП «Гродненский областной комбинат противопожарных работ» в прошлом году израсходовано 60 тысяч рублей: в десятках частных домовладений отремонтированы печи, электропроводка, установлены автоматические пожарные извещатели. С участием представителей БДПО проводятся сельские сходы, встречи с трудовыми коллективами предприятий и организаций.

Именно это базовое предприятие в Гродно в прошлом году освоило новый вид деятельности – по итальянской технологии начинается установка термоотвердевающих вкладышей «FITFIRE» по восстановлению дымоходов и вентиляционных каналов. Готов первый проект на проведение работ в одной из многоэтажек, в двух жилых домах новую технологию применят при проведении текущих ремонтов.





Председатель республиканского совета РГОО «Белорусское добровольное пожарное общество» Александр Кудряшов особое внимание обратил на то, что в мае нынешнего года вступит в силу в новой редакции Закон «О пожарной безопасности». В нем четко определяется статус добровольных пожарных формирований и организаций, с которыми они будут работать, особенно в удаленных сельских населенных пунктах. Это позволит усилить взаимодействие с профессиональными спасателями. Гродненская областная организационная структура считается лучшей в республике по всем направлениям, в том числе и по производственным показателям, подчеркнул Александр Кудряшов. Он предложил сполна использовать приграничное соседство с Польшей и Литвой, наладить сотрудничество с коллегами, участвовать в трансграничных проектах.





Начальник областного управления МЧС Дмитрий Лакиза также высоко оценил тесное сотрудничество оргструктуры с профессиональными сапасателями. Он сообщил, что в Гродно будет построен современный центр безопасности. Под него выделено трехэтажное здание площадью 1200 квадратных метров, разрабатывается дизайн-проект. Он откроется к концу года. Здесь профессионалы и добровольцы будут обучать детей школьного возраста правилам пожарной безопасности. Также в нынешнем году строится пожарное депо в Дятлово, проектируется в Ивье, на реконструкцию становится пожарная часть в районе областной филармонии в Гродно, построят пожарный пост в Сопоцкине Гродненского района.





Основной акцент в деятельности гродненской областной организационной структуры на 2020 год будет сделан на дальнейшем росте ее рядов, увеличении объемов обучения населения мерам пожарной безопасности, создании добровольных пожарных формирований и укреплении материально-технической базы.

Николай ШЛЫК

Фото: Михаила ИСАЧЕНКО https://grodnonews.by/