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В Гродно создают центр безопасности, а в регионе появятся новые пожарные посты. На заседании областного совета «Белорусского добровольного пожарного общества» обсудили перспективы развития

11.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Гродно создают центр безопасности, а в регионе появятся новые пожарные посты. На заседании областного совета «Белорусского добровольного пожарного общества» обсудили перспективы развитияГродно создают центр безопасности, а в регионе появятся новые пожарные посты. На заседании областного совета «Белорусского добровольного пожарного общества» обсудили перспективы развития" width="599" height="363">

Как подчеркнула председатель областного совета РГОО «БДПО» Елена Жамойтина, на сегодняшний день в организации насчитывается 1429 добровольцев и за прошлый год привлечено 520 новых членов. Еще одно важное новшество 2019 года – в ряды добровольцев начали вступать юридические лица. Пять организаций написали заявления – СПК «Гожа» Гродненского района, ООО «Стройсервис» из Сморгони, ОАО «БелПровит» из Новогрудка, Новоельнянский комбинат хлебопродуктов Дятловского района, ЧТУП «Агротех» Слонимского района. Они будут пользоваться специальными преференциями.

В Гродно создают центр безопасности, а в регионе появятся новые пожарные посты. На заседании областного совета «Белорусского добровольного пожарного общества» обсудили перспективы развития

Несмотря на то, что в республике и на Гродненщине значительное внимание уделяется мероприятиям по предупреждению пожаров, статистика свидетельствует о том, что работу в этом направлении нужно усиливать. Именно это обстоятельство привело к созданию дополнительных пожарных формирований, оказывающих посильную помощь подразделениям МЧС в предупреждении и тушении пожаров, проведении профилактических мероприятий с привлечением населения. На осуществление всей пожарно-профилактической работы УП «Гродненский областной комбинат противопожарных работ» в прошлом году израсходовано 60 тысяч рублей: в десятках частных домовладений отремонтированы печи, электропроводка, установлены автоматические пожарные извещатели. С участием представителей БДПО проводятся сельские сходы, встречи с трудовыми коллективами предприятий и организаций.

Именно это базовое предприятие в Гродно в прошлом году освоило новый вид деятельности – по итальянской технологии начинается установка термоотвердевающих вкладышей «FITFIRE» по восстановлению дымоходов и вентиляционных каналов. Готов первый проект на проведение работ в одной из многоэтажек, в двух жилых домах новую технологию применят при проведении текущих ремонтов.

В Гродно создают центр безопасности, а в регионе появятся новые пожарные посты. На заседании областного совета «Белорусского добровольного пожарного общества» обсудили перспективы развития

Председатель республиканского совета РГОО «Белорусское добровольное пожарное общество» Александр Кудряшов особое внимание обратил на то, что в мае нынешнего года вступит в силу в новой редакции Закон «О пожарной безопасности». В нем четко определяется статус добровольных пожарных формирований и организаций, с которыми они будут работать, особенно в удаленных сельских населенных пунктах. Это позволит усилить взаимодействие с профессиональными спасателями. Гродненская областная организационная структура считается лучшей в республике по всем направлениям, в том числе и по производственным показателям, подчеркнул Александр Кудряшов. Он предложил сполна использовать приграничное соседство с Польшей и Литвой, наладить сотрудничество с коллегами, участвовать в трансграничных проектах.

В Гродно создают центр безопасности, а в регионе появятся новые пожарные посты. На заседании областного совета «Белорусского добровольного пожарного общества» обсудили перспективы развития

Начальник областного управления МЧС Дмитрий Лакиза также высоко оценил тесное сотрудничество оргструктуры с профессиональными сапасателями. Он сообщил, что в Гродно будет построен современный центр безопасности. Под него выделено трехэтажное здание площадью 1200 квадратных метров, разрабатывается дизайн-проект. Он откроется к концу года. Здесь профессионалы и добровольцы будут обучать детей школьного возраста правилам пожарной безопасности. Также в нынешнем году строится пожарное депо в Дятлово, проектируется в Ивье, на реконструкцию становится пожарная часть в районе областной филармонии в Гродно, построят пожарный пост в Сопоцкине Гродненского района.

В Гродно создают центр безопасности, а в регионе появятся новые пожарные посты. На заседании областного совета «Белорусского добровольного пожарного общества» обсудили перспективы развития

Основной акцент в деятельности гродненской областной организационной структуры на 2020 год будет сделан на дальнейшем росте ее рядов, увеличении объемов обучения населения мерам пожарной безопасности, создании добровольных пожарных формирований и укреплении материально-технической базы.

#новости гродно #безопасность
Николай ШЛЫК
Фото: Михаила ИСАЧЕНКО
https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Как подчеркнула председатель областного совета РГОО «БДПО» Елена Жамойтина, на сегодняшний день в организации насчитывается 1429 добровольцев и за прошлый год...
 
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