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Не только узнать историю края. В Минске прошёл литературный вечер, посвящённый Бресту
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В одном из столичных книжных магазинов начался цикл литературных встреч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждая посвящена конкретному региону Беларуси.
Первой представили Брестскую область. А значит на полках – фотоальбом «Цветочный край Беларуси», посвященный Давид-Городку, энциклопедия «Брест. 1000 лет», «Брестская Библия».
Через такие издания можно лучше узнать не только историю и культуру малой Родины, но и ближе познакомиться с ее талантливыми людьми. Некоторые из них, кстати, тоже приехали на встречу. Это авторы книг, фотографы, краеведы.
Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
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Новости Беларуси. В одном из столичных книжных магазинов начался цикл литературных встреч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждая посвящена...
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