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Не только узнать историю края. В Минске прошёл литературный вечер, посвящённый Бресту

11.03.2020 17:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В одном из столичных книжных магазинов начался цикл литературных встреч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждая посвящена конкретному региону Беларуси. 

Не только узнать историю края. В Минске прошёл литературный вечер, посвящённый Бресту

Первой представили Брестскую область. А значит на полках – фотоальбом «Цветочный край Беларуси», посвященный Давид-Городку, энциклопедия «Брест. 1000 лет», «Брестская Библия».

Не только узнать историю края. В Минске прошёл литературный вечер, посвящённый Бресту

Через такие издания можно лучше узнать не только историю и культуру малой Родины, но и ближе познакомиться с ее талантливыми людьми. Некоторые из них, кстати, тоже приехали на встречу. Это авторы книг, фотографы, краеведы. 

Не только узнать историю края. В Минске прошёл литературный вечер, посвящённый Бресту

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Мы пастараліся выбраць тыя кнігі за 2019, 2018 і ранейшыя гады, якія звязаны і з 1000-годдзем Брэста, якія прысвечаны розным аспектам гісторыі Берасцейшчыны, якія выйшлі не толькі ў Мінску, але ў Брэсце і нават у іншых рэгіёнах Брэсцкай вобласці.

Не только узнать историю края. В Минске прошёл литературный вечер, посвящённый Бресту


В течение двух недель в книжном будет работать выставка со всеми представленными сегодня изданиями. А на очереди следующий регион – Гродно. 

Люди в материале: Александр Карлюкевич

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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Новости Беларуси. В одном из столичных книжных магазинов начался цикл литературных встреч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждая посвящена...
 
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