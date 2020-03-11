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В Полоцке автобус сбил девочку, которая выбежала на дорогу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 11 марта примерно в десять утра в Полоцке автобус сбил несовершеннолетнюю девочку.
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В какой-то момент вне пределов пешеходного перехода на проезжую часть выбежала 9-летняя девочка. Ребёнок получил травмы и был госпитализирован. По факту аварии ведётся проверка.
На прошлой неделе в Гомеле произошёл наезд на мальчика.
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Новости Беларуси. 11 марта примерно в десять утра в Полоцке автобус сбил несовершеннолетнюю девочку. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 63-летний...
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