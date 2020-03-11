ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Участники конкурса «Маладыя таленты Беларусі» споют о Великой Победе

11.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Участники конкурса «Маладыя таленты Беларусі» споют о Великой Победе

 Первый национальный канал Белорусского радио объявляет о старте приема заявок на участие в IX Республиканском творческом радиоконкурсе «Маладыя таленты Беларусі». Нынешний конкурс канал посвящает 75-летию Великой Победы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

В этом году творческое состязание проводится с марта по апрель по шести номинациям: «Эстрадный вокал (солисты)», «Эстрадный вокал (ансамбли)», «Инструментальная музыка (солисты)», «Инструментальная музыка (ансамбли)», «Наследие (солисты)», «Наследие (ансамбли)». К участию приглашаются мальчики и девочки, юноши и девушки в возрасте от 10 до 21 года, учащиеся детских музыкальных школ и средних специальных учебных заведений, участники музыкальных и эстрадных студий, студенты вузов.

Участникам номинации «Эстрадный вокал» предстоит подготовиться к исполнению трех разнохарактерных песен, одна из которых — белорусского автора и на белорусском языке, вторая — выбранная самим участником, а третья — песня-посвящение 75-летию Великой Победы. Номинация «Инструментальная музыка» потребует от юных музыкантов также исполнения трех произведений, одно из которых — белорусского автора. Номинация «Наследие» предлагает погрузиться в мир песенного фольклора и этнической музыки и исполнить три произведения на белорусском языке.

В соответствии с положением, обладатели Гран-при и лауреаты I премии прошлогоднего конкурса не могут участвовать в той же номинации, в которой они были отмечены, а при выборе того или иного произведения для исполнения должны соблюдаться авторские права. Новости конкурса, итоги туров будут размещаться на сайте Первого национального канала, на его официальных страницах в социальных сетях и в Telegram-канале. Там же размещены положение и заявка на участие — ее необходимо отправить до 31 марта по адресу: 220114, Минск, ул. Красная, 4, либо по электронному адресу: talentbelarus@gmail.com с пометкой «Маладыя таленты Беларусі — 2020».

В радиоэфире на Первом национальном о ходе конкурса «Маладыя таленты Беларусі» по воскресеньям в 9.05 расскажет одноименная программа. В ней же по итогам конкурса прозвучат музыкальные произведения в исполнении победителей и обладателей специальных призов.

В разные годы лауреатами и призерами популярного радиоконкурса становились Алена Ланская, Юрий Демидович, Роман Волознев, Диана Громова, Кирилл Ермаков, Лидия Заблоцкая, Надежда Мисякова, Александр Миненок, Хелена Мерааи, Зина Куприянович (ZENA) и другие. По итогам конкурса 2019 года 27 лауреатов удостоены стипендий и премий Специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 Первый национальный канал Белорусского радио объявляет о старте приема заявок на участие в IX Республиканском творческом радиоконкурсе «Маладыя таленты...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чиновница БФЛА о Минском полумарафоне-2020: Изюминка нашей трассы – настоящее воплощение Ленина с большевиками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика