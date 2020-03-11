Участники конкурса «Маладыя таленты Беларусі» споют о Великой Победе

Источник материала: Вороновская газета





Первый национальный канал Белорусского радио объявляет о старте приема заявок на участие в IX Республиканском творческом радиоконкурсе «Маладыя таленты Беларусі». Нынешний конкурс канал посвящает 75-летию Великой Победы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

В этом году творческое состязание проводится с марта по апрель по шести номинациям: «Эстрадный вокал (солисты)», «Эстрадный вокал (ансамбли)», «Инструментальная музыка (солисты)», «Инструментальная музыка (ансамбли)», «Наследие (солисты)», «Наследие (ансамбли)». К участию приглашаются мальчики и девочки, юноши и девушки в возрасте от 10 до 21 года, учащиеся детских музыкальных школ и средних специальных учебных заведений, участники музыкальных и эстрадных студий, студенты вузов.

Участникам номинации «Эстрадный вокал» предстоит подготовиться к исполнению трех разнохарактерных песен, одна из которых — белорусского автора и на белорусском языке, вторая — выбранная самим участником, а третья — песня-посвящение 75-летию Великой Победы. Номинация «Инструментальная музыка» потребует от юных музыкантов также исполнения трех произведений, одно из которых — белорусского автора. Номинация «Наследие» предлагает погрузиться в мир песенного фольклора и этнической музыки и исполнить три произведения на белорусском языке.

В соответствии с положением, обладатели Гран-при и лауреаты I премии прошлогоднего конкурса не могут участвовать в той же номинации, в которой они были отмечены, а при выборе того или иного произведения для исполнения должны соблюдаться авторские права. Новости конкурса, итоги туров будут размещаться на сайте Первого национального канала, на его официальных страницах в социальных сетях и в Telegram-канале. Там же размещены положение и заявка на участие — ее необходимо отправить до 31 марта по адресу: 220114, Минск, ул. Красная, 4, либо по электронному адресу: talentbelarus@gmail.com с пометкой «Маладыя таленты Беларусі — 2020».

В радиоэфире на Первом национальном о ходе конкурса «Маладыя таленты Беларусі» по воскресеньям в 9.05 расскажет одноименная программа. В ней же по итогам конкурса прозвучат музыкальные произведения в исполнении победителей и обладателей специальных призов.

В разные годы лауреатами и призерами популярного радиоконкурса становились Алена Ланская, Юрий Демидович, Роман Волознев, Диана Громова, Кирилл Ермаков, Лидия Заблоцкая, Надежда Мисякова, Александр Миненок, Хелена Мерааи, Зина Куприянович (ZENA) и другие. По итогам конкурса 2019 года 27 лауреатов удостоены стипендий и премий Специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи.

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