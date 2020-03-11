«На хлебе и воде не сидели, но работали на износ». Как белорусы с нуля решают жилищный вопрос

Источник материала: Tut.by

В рейтинге недоступности жилья Минск занимает 17-е место среди более 100 европейских городов. Решить жилищный вопрос с нуля белорусам непросто. Неудивительно, что многие ждут помощи от родителей или льгот от государства. Но есть те, кому удается справиться своими силами. Мы собрали три истории белорусов, которые изначально не рассчитывали на наследство, льготные кредиты и очередь для нуждающихся.

«Тратили в месяц не больше 500 долларов на двоих»

Вместе с мужем и ребенком Юлия живет в просторной трехкомнатной квартире в Минске. На это жилье ребята накопили деньги самостоятельно.





— Муж у меня минчанин, а я нет. До того как поженились, я снимала жилье, а он жил у родителей в 20 км от Минска, потом мы переехали к ним. Могли и дальше жить там, но у меня была голубая мечта — купить свою квартиру. Мне кажется, что свое есть свое, мне хотелось знать, что это мое и никуда от меня не денется.

Ребята оба работают в сфере IT. Откладывать деньги начали еще до свадьбы. Юлия относила свои сбережения в банк, ее супруг на заработанные деньги купил машину. Когда молодые люди стали жить вместе, скорость накоплений увеличилась. Зарплаты выросли, и сама по себе жизнь за городом не располагала к большим расходам, объясняет собеседница.

— Из-за того, что машина одна, мы были привязаны друг к другу, по кафе-ресторанам не ходили, в основном у нас был режим «дом-работа». Мы высчитали сумму, которой нам было достаточно для жизни — это около 500 долларов. Этих денег хватало на бензин, питание, подарки. Раз в год ездили в отпуск, иногда могли в Вильнюс выехать, но часто ездить в путешествия как-то не получалось.

Семье удавалось откладывать минимум по 2 тысячи долларов в месяц. Имея часть денег, можно было бы взять кредит, но молодые люди не торопились. Ждали, пока цены на недвижимость максимально снизятся. В 2016 году им удалось найти приличную новостройку в Степянке примерно за 80 тысяч долларов.

— Нам понравился этот вариант, потому что мы оба с мужем работаем в Уручье, нам удобно на работу добираться. Кроме того, устраивала цена. Из накопленных денег у нас около 5 тысяч долларов осталось на ремонт, остальное — на отделку и мебель — зарабатывали уже потом, в процессе.





С момента, когда на квартиру были отложены первые 50 долларов, и до переезда у ребят ушло около 5 лет. Активно копили 3 года, то есть решили жилищный вопрос супруги достаточно быстро. Но для этого важно задаться целью, говорит Юлия.

Ребенка супруги запланировали только после накопления определенной суммы. Для них было важно к появлению нового члена семьи жить в своей квартире. Сейчас ребята расслабились в вопросе накоплений, излишки денег откладывают, но тратить начали гораздо больше. Других глобальных материальных целей пока перед собой не ставят.

«Когда мне завидуют, я показываю полку стола с лекарствами»

Наталья с мужем и детьми живут в загородном доме в Колодищах. Работа над домом практически завершена, осталось поставить забор и доделать кое-какие мелочи. Позади у супругов «годы беспросветной работы без выходных» — настолько сильным было желание переехать «в свои стены».



— До этого мы жили с моей мамой в трехкомнатной квартире, и это было очень тяжело. Одну комнату мы отдали моему старшему сыну-подростку, в другой комнате жила моя мама. На 14 квадратных метрах жили мы с мужем, его сын от другого брака (5 лет) и наш общий маленький ребенок. Естественно, мы задумывались о покупке квартиры.

Сколько себя помнит, Наталья всегда старалась откладывать деньги. Постоянно брала подработки, в полноценном декретном отпуске не была.

— Конечно, колготки не штопала, как моя мама, когда строила кооперативную квартиру. Но я всегда очень много работала, знала, что мне никто ничего просто так не даст. Я бухгалтер, сначала работала наемным работником, когда почувствовала уверенность, открыла ИП, а потом свою фирму. Муж — аудитор, тоже занимается частной практикой, мы на работе с ним и познакомились.

До свадьбы у Натальи и ее супруга были свои накопления — на двоих 75 тысяч долларов. Объединив эти деньги, супруги начали присматриваться к различным вариантам, ездили по новостройкам. В тот момент для покупки 3-комнатной квартиры в хорошем районе им нужно было около 150 тысяч долларов (2012 год), на горизонте маячил кредит. Но в долги влезать не хотелось. Однажды на работе коллеги посоветовали Наталье присмотреться к покупке участка и строительству дома. Этот вариант супруги восприняли с азартом. Его главный плюс был в том, что строиться можно было поэтапно, без займов под большие проценты.

Супруги приняли участие в аукционе и купили в Колодищах участок земли в собственность и запустили строительство. Своей ошибкой спустя годы Наталья считает то, что они с мужем не сделали план всех коммуникаций и не рассчитали смету. Если бы герои знали с самого начала, сколько денег потянет стройка, какие-то процессы могли бы удешевить, например отказаться от второго этажа.

— Мы зарабатывали и сразу же вкладывали деньги в строительство дома. Денег дома почти не оставалось, все уходило туда. Это очень тяжело, особенно на том этапе, когда идет работа над коммуникациями. Ведь когда строится коробка, ты видишь быстрое продвижение по строительству и понимаешь, на что уходят деньги. А с коммуникациями, полом, как будто все «зарывается в землю» и ничего не происходит.

На покупку участка, подводку коммуникаций, строительство дома и ремонт ушло около 250 тысяч долларов. На финальном этапе, рассказывает Наталья, они с мужем не выдержали и взяли целевой кредит на 50 тысяч рублей (под ставку рефинансирования. — Прим. ред.). По словам героини, это было необходимо, чтобы «въехать в дом и остаться в живых» — настолько все устали от бесконечных денежных вложений и метаний между квартирой и домом.





Наталья признается, что строительство дома далось семье непросто.

— На хлебе и воде в семье не сидели, но работали на износ. Когда мне кто-то завидует, коллеги заводят разговор про дом, я открываю полку своего стола и показываю кучу лекарств, которые там лежат. Я расплачиваюсь за все, что имею, своим здоровьем, это хронический стресс. Мы и по ночам на кухне с мужем работали за ноутбуками, без выходных. А если работать с 9 до 18, мне кажется, купить жилье не получится, это без вариантов.

Несмотря ни на что, Наталья с мужем довольны, что выбрали такой путь. У них есть 280 квадратов жилья в Колодищах, которые они сейчас не променяли бы на квартиру в «муравейнике».

— В нашем случае это оправдано, ведь наши дети живут в экологически чистом месте и балдеют от этого.

«Деньги как будто есть, но их нет»

У Анны была сильная мотивация для покупки жилья: ей очень хотелось жить отдельно от родителей. Но купить жилье в одиночку — непростая задача, до определенного момента она казалась минчанке нереальной.





Родители ничем помочь не могли. У них была вторая квартира, но они подарили ее сыну — брату Анны, аргументируя тем, что «он мужчина, и ему нужнее».

— Мне говорили, что у меня будет муж с квартирой. Но мужа мне, к сожалению, никто не подарил, поэтому пришлось самой выкручиваться.

Неожиданно в 2014 году у Анны появилось много заказов по работе, и она поверила в свои силы.

— Я индивидуальный предприниматель, оказываю юридические услуги, работаю со строителями. В 2014 году ввели новую процедуру — сертификацию. И я прикинула, сколько смогу заработать за эту аттестацию, потому что она нужна была фактически всем моим клиентам. Тогда я решила, что смогу заработать на квартиру.

До этого момента у Анны в запасе было 2 тысячи долларов. За 3 года ей удалось отложить около 35 тысяч. Так быстро удавалось копить в том числе благодаря тому, что все это время героиня жила с родителями, а это сокращает расходы на жизнь. Но само ощущение, что «деньги как будто есть, но их нет», Анна помнит до сих пор. «Вроде бы зарабатываешь, но все время откладываешь и денег не видишь», — рассказывает девушка.

В 2017 году работы стало значительно меньше, потому что многие клиенты получили аттестацию. Оглядываясь назад, Анна даже рада, что количество заказов сильно сократилось. Несколько лет приходилось работать практически без выходных, иногда по ночам. Такой график начал сказываться на здоровье.





Анна решила рассмотреть вариант с кредитом, чтобы не упустить покупку жилья на спаде цен. Взяла в долг под 13,9% сумму, которой хватило на покупку «однушки» и ремонт.

Свою квартиру героиня нашла на улице Космонавтов: «однушка» в относительно свежем доме 2013 года обошлась ей в 46,5 тысячи долларов. На ремонт с мебелью ушло немного — около 8 тысяч, многие вещи удалось купить на скидках и акциях.

— Первое время после переезда меня накрывали эмоции, я не могла поверить в то, что происходит. Я ведь когда-то думала: хорошо бы иметь хороший вид из окна, и вот он у меня есть! Окна выходят на парк Павлова. Первое время было удивительно, что я могу делать в этой квартире все, что хочу, а могу ничего не делать, ни с кем не разговаривать, и никто не думает, что я обиделась. Могу убирать или не убирать, и это вообще никого не волнует. У меня может быть пустой холодильник, и никто не переживает, что я голодная.

Помимо ощущения свободы появилось чувство облегчения, ведь больше не нужно усиленно копить деньги. Осталось лишь выплатить кредит, который девушка взяла на 20 лет, но хочет разобраться с ним как можно быстрее. Сейчас ежемесячно она платит около 450 рублей.

— Мне немного обидно за кредит, потому что переплата большая получается. Но все равно я считаю, что все правильно сделала: не надо было ждать. Ведь жизнь в новой квартире изменилась к лучшему.