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Банк насчитал у белорусов больше миллиона электронных кошельков. Большинство из них анонимные

11.03.2020 19:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У белорусов насчитали больше миллиона кошельков Яндекс. Деньги, но только каждый двадцатый из них неанонимный, то есть владелец прошел идентификацию. Об этом сообщают в БПС-Сбербанке. В банке поясняют, что речь идет про кошельки, которые привязаны к белорусским номерам.


«У белорусов накопилось много кошельков Яндекс.Деньги. Рискнем предположить, что многие клиенты уже забыли о некоторых из них. Мы предлагаем обратить внимание на анонимные кошельки: идентифицировать и использовать полноценно. Они могут пригодиться и для переводов, и для оплат, и для других задач. Символическая ставка действует для всех желающих, не важно, сколько лет кошельку и каким банком чаще пользуется его владелец», — отмечают в БПС-Сбербанке.

Тем временем число проверенных пользователей быстро растет, говорят в банке. БПС-Сбербанк идентифицировал около 50 тысяч кошельков.

После идентификации кошелек позволяет обналичивать деньги, переводить их на банковские счета и тратить в разных странах.

В 2017 году белорусам разрешили регистрировать электронный кошелек удаленно. Не приходить в банк или к агенту, который занимается распространением электронных денег по договору с банком, можно при условии, что раньше клиент уже подтверждал свои личные данные при личном присутствии. Посмотреть информацию о нем смогут и в межбанковской системе идентификации. Открыть кошелек без личного визита можно также тем белорусам, которые обзавелись электронной цифровой подписью.

 
 
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У белорусов насчитали больше миллиона кошельков Яндекс. Деньги, но только каждый двадцатый из них неанонимный, то есть владелец прошел идентификацию. Об этом...
 
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