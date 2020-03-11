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Банк насчитал у белорусов больше миллиона электронных кошельков. Большинство из них анонимные
Источник материала: Tut.by
У белорусов насчитали больше миллиона кошельков Яндекс. Деньги, но только каждый двадцатый из них неанонимный, то есть владелец прошел идентификацию. Об этом сообщают в БПС-Сбербанке. В банке поясняют, что речь идет про кошельки, которые привязаны к белорусским номерам.
«У белорусов накопилось много кошельков Яндекс.Деньги. Рискнем предположить, что многие клиенты уже забыли о некоторых из них. Мы предлагаем обратить внимание на анонимные кошельки: идентифицировать и использовать полноценно. Они могут пригодиться и для переводов, и для оплат, и для других задач. Символическая ставка действует для всех желающих, не важно, сколько лет кошельку и каким банком чаще пользуется его владелец», — отмечают в БПС-Сбербанке.
Тем временем число проверенных пользователей быстро растет, говорят в банке. БПС-Сбербанк идентифицировал около 50 тысяч кошельков.
После идентификации кошелек позволяет обналичивать деньги, переводить их на банковские счета и тратить в разных странах.
В 2017 году белорусам
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У белорусов насчитали больше миллиона кошельков Яндекс. Деньги, но только каждый двадцатый из них неанонимный, то есть владелец прошел идентификацию. Об этом...
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