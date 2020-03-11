В Лиде проходит масштабная выставка художников-авангардистов

Источник материала: Lida.Info





Для Лиды подобная выставка – это большая удача и редкий шанс увидеть произведения из частных коллекций. Картины ярких представителей современного авангарда 1990-2000-х годов представлены в выставочном проекте «Первопроходцы» из частного собрания жителя Минска Евгения Ксеневича.

Подробности специально для sb.by раскрывает директор Лидского историко-художественного музея Ольга Пилипчук:

– «…Нас поймут только через 100 лет» – сказал как-то новатор и яркий представитель авангарда Лазарь Хидекель. И был, безусловно, прав! Действительно, сто лет минули. Современные произведения соотечественников-авангардистов актуальны и востребованы сегодня. Им присуща живописная динамика, свойственная нашему быстро меняющемуся времени – выразительные цвета и неожиданные материалы, неординарные формы и нетривиальные композиционные решения. Среди таковых произведения, авторами которых являются признанные мастера Владимир Акулов, Александр Родин, Леонид Лысенко, Сергей Соломатин, Валерий Пепсин, Артур Клинов, Тимофей Изотов, Алекс Кузнецов и Денис Синявский. Всего выставлено боле 30-ти авторских работ. Стилистика работ и география проживания художников (следовательно, и место создания картин) реально объединяют нас с мировыми тенденциями авангарда. Открытие этой экспозиции – редкий случай, когда, не выезжая из Лиды, можно увидеть отличные авторские работы. А выставочный проект, который приносит большое искусство в малые города, вполне справедливо можно назвать просветительским. Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать…