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Румас: Беларусь передала России новые предложения по поставкам нефти

11.03.2020 19:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер Беларуси не смог договориться по поставкам нефти с коллегой из РФ.

Беларусь передала России новые предложения по поставкам нефти. Об этом журналистам сообщил премьер-министр нашей страны Сергей Румас после встречи со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным в Москве. Ответы Румаса разместила в Фейсбуке его пресс-секретарь Александра Исаева.

"Белорусская сторона представила российской стороне новые предложения для нефтяных компаний, и российская сторона их приняла", — заявил руководитель белорусского правительства. Эти предложения связаны с тем, что цены на нефть сейчас снизились.

По его словам, российская сторона взяла несколько дней на консультации с нефтяными компаниями, после чего обещает дать ответ. Румас выразил надежду, что белорусское предложение будет принято.

При этом Беларусь ежемесячно будет покупать минимум два танкера альтернативной нефти, даже если поставки из России нормализуются. О таком заявлении Румаса сообщает БелТА.

Проблемы с поставкой российской нефти в Беларусь начались с 1 января 2020 года, так как Минск и Москва не подписали соглашение по условиям поставок. С начала января Беларусь покупала нефть у компаний группы "Сафмар", в марте ожидаются поставки от еще пяти новых российских нефтяных компаний. Кроме того, Беларусь договорилась о закупке нефти в Азербайджане.
 
Теги: Минск
 
 
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Премьер Беларуси не смог договориться по поставкам нефти с коллегой из РФ.
 
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