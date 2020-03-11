Румас: Беларусь передала России новые предложения по поставкам нефти

Беларусь передала России новые предложения по поставкам нефти. Об этом журналистам сообщил премьер-министр нашей страны Сергей Румас после встречи со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным в Москве. Ответы Румаса разместила в Фейсбуке его пресс-секретарь Александра Исаева.





"Белорусская сторона представила российской стороне новые предложения для нефтяных компаний, и российская сторона их приняла", — заявил руководитель белорусского правительства. Эти предложения связаны с тем, что цены на нефть сейчас снизились.





По его словам, российская сторона взяла несколько дней на консультации с нефтяными компаниями, после чего обещает дать ответ. Румас выразил надежду, что белорусское предложение будет принято.





БелТА . При этом Беларусь ежемесячно будет покупать минимум два танкера альтернативной нефти, даже если поставки из России нормализуются. О таком заявлении Румаса сообщает



