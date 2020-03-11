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Трек белорусов попал в топ-30 мирового чарта Shazam

11.03.2020 19:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Трек белорусской группы Intelligency под названием August попал в топ-30 мирового чарта Shazam. Песня также заняла первое место в российском и украинских топах в этом приложении.

Группа пристально следила за чартом этого приложения и постоянно обновляла новости в своей группе во «ВКонтакте». Сначала трек попал на 76 место в мире, затем перебрался на 47 строку, после поднялся еще выше. На данный момент он занимает 24 место.

Композиция August вошла в альбом коллектива Renovatio. Пластинку выпустили в декабре 2019 года на MediaCube Music. Всего в релиз вошло 12 песен. На одну из них еще до выхода альбома сняли клип.

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Трек белорусской группы Intelligency под названием August попал в топ-30 мирового чарта Shazam. Песня также заняла первое место в российском и украинских топах в этом...
 
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