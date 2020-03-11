Трек белорусов попал в топ-30 мирового чарта Shazam

Источник материала: Tut.by

Трек белорусской группы Intelligency под названием August попал в топ-30 мирового чарта Shazam. Песня также заняла первое место в российском и украинских топах в этом приложении.

Слушайте August &mdash; Intelligency на Яндекс. Музыке

Группа пристально следила за чартом этого приложения и постоянно обновляла новости в своей группе во «ВКонтакте». Сначала трек попал на 76 место в мире, затем перебрался на 47 строку, после поднялся еще выше. На данный момент он занимает 24 место.

Композиция August вошла в альбом коллектива Renovatio. Пластинку выпустили в декабре 2019 года на MediaCube Music. Всего в релиз вошло 12 песен. На одну из них еще до выхода альбома сняли клип .

Читайте также

Эти парни выступали в убыток, а теперь зарабатывают тысячи долларов за вечер. Интервью с Nizkiz

Этого белоруса вы будете слушать завтра. Знакомьтесь — Мэвл

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие App Store Google Play