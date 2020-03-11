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Студия перманентного макияжа и косметической эстетики «Angels» приглашает на процедуры
11.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Уважаемые жители и гости города Слуцка, сообщаем вам, что теперь мы работаем в СТУДИИ ПЕРМАНЕНТОГО МАКИЯЖА и КОСМЕТИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКИ «Angels», расположенной по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина 177 (Дом Быта) 2 этаж.
Немного о нас:
Ирина Г. Профессиональный мастер перманентого макияжа, участница международных чемпионатов и конференций, обладатель кубка за лучшую работу на чемпионате мира 2019 «RisingStar» г. Санкт-Петербург. Работает во всех техниках на всех зонах. Также владеет авторскими методиками на проблемной и возрастной коже. В работе использует профессиональное оборудование и гипоаллергенные пигменты премиум класса.
Телефон для записи: +375447964679
Телефон для записи: +375291782155
Ждём вас на преображение в нашу новую студию "Angels" по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина 177 (Дом Быта) 2 этаж.
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Оказываем услуги перманентного макияжа, чистки кожи и уходовые программы, неинвазивной карбокситерапии, лечение кожи головы (волос), массаж лица, депиляция,...
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