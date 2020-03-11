Студия перманентного макияжа и косметической эстетики «Angels» приглашает на процедуры

Источник материала: Слуцк Город

Уважаемые жители и гости города Слуцка, сообщаем вам, что теперь мы работаем в СТУДИИ ПЕРМАНЕНТОГО МАКИЯЖА и КОСМЕТИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКИ «Angels», расположенной по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина 177 (Дом Быта) 2 этаж.

Немного о нас:





Ирина Г. Профессиональный мастер перманентого макияжа, участница международных чемпионатов и конференций, обладатель кубка за лучшую работу на чемпионате мира 2019 «RisingStar» г. Санкт-Петербург. Работает во всех техниках на всех зонах. Также владеет авторскими методиками на проблемной и возрастной коже. В работе использует профессиональное оборудование и гипоаллергенные пигменты премиум класса.

Телефон для записи: +375447964679

ВК https://vk.com/irinabrovka

Инстаграм https://www.instagram.com/permanent.slutsk





Ирина Н. Косметик 4-5 разряда, с большим опытом работы, предлагает вам следующие процедуры:

Чистки

Уходовые программы (увлажнение, осветление, анти эйдж, анти акне, по типу кожи, по проблеме)

Неинвазивная карбокситерапия

Лечение кожи головы (волос)

Массаж лица

Депиляция, шугаринг и многое другое.

Телефон для записи: +375291782155

Инстаграм: https://instagram.com/irinnh_cosmet

Ждём вас на преображение в нашу новую студию "Angels" по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина 177 (Дом Быта) 2 этаж.