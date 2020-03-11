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Студия перманентного макияжа и косметической эстетики «Angels» приглашает на процедуры

11.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Уважаемые жители и гости города Слуцка, сообщаем вам, что теперь мы работаем в СТУДИИ ПЕРМАНЕНТОГО МАКИЯЖА и КОСМЕТИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКИ «Angels», расположенной по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина 177 (Дом Быта) 2 этаж.

Немного о нас:

Студия перманентного макияжа и косметической эстетики «Angels» приглашает на процедуры

Ирина Г. Профессиональный мастер перманентого макияжа, участница международных чемпионатов и конференций, обладатель кубка за лучшую работу на чемпионате мира 2019 «RisingStar» г. Санкт-Петербург. Работает во всех техниках на всех зонах. Также владеет авторскими методиками на проблемной и возрастной коже. В работе использует профессиональное оборудование и гипоаллергенные пигменты премиум класса. 

Телефон для записи: +375447964679
ВК https://vk.com/irinabrovka 
Инстаграм https://www.instagram.com/permanent.slutsk



Ирина Н. Косметик 4-5 разряда, с большим опытом работы, предлагает вам следующие процедуры:

  • Чистки
  • Уходовые программы (увлажнение, осветление, анти эйдж, анти акне, по типу кожи, по проблеме)
  • Неинвазивная карбокситерапия
  • Лечение кожи головы (волос)
  • Массаж лица
  • Депиляция, шугаринг и многое другое.

Телефон для записи: +375291782155
Инстаграм: https://instagram.com/irinnh_cosmet 

Ждём вас на преображение в нашу новую студию "Angels" по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина 177 (Дом Быта) 2 этаж.

 
 
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Оказываем услуги перманентного макияжа, чистки кожи и уходовые программы, неинвазивной карбокситерапии, лечение кожи головы (волос), массаж лица, депиляция,...
 
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Газета Авангард
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
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Нясвижскiя навiны
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