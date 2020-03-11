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Участок улицы Толстого перекрывают из-за строительства эстакады до августа 2020 года
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Очередной этап строительства первого транспортного кольца. Современную эстакаду начнут возводить недалеко от железнодорожного вокзала, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Поздно вечером 13 марта планируют закрыть для движения участок улицы Толстого от съезда с Московской до Т-образного перекрестка под путепроводом проспекта Независимости.
Василий Тибеж, главный инженер «Гордорстроя»:
В настоящий момент мы прорабатываем временные парковки, для этого разработана схема реализации дорожного движения. Они сейчас согласовываются с ГАИ. Решается также вопрос, чтобы обеспечить парковочными местами на период строительства.
Планируется, что новое сооружение будет готово к середине лета, к августу движение восстановят.
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Новости Беларуси. Очередной этап строительства первого транспортного кольца. Современную эстакаду начнут возводить недалеко от железнодорожного вокзала,...
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