Общая база невыездных Беларуси и России заработает с 1 апреля

Начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун рассказал, что информация о тех гражданах, с которых сняли временный запрет на выезд из страны, будет исключаться из базы в течение суток из общей базы между странами. Проверить, не запрещен ли выезд за границу и разрешен ли въезд в Беларусь, можно онлайн - на сайте МВД в личном кабинете.