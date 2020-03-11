|
Общая база невыездных Беларуси и России заработает с 1 апреля
Источник материала: Партизан
Общая база невыездных граждан между Беларусью и Россией в полном объеме заработает, как планируется, к 1 апреля. Сейчас в нее вносят информацию о гражданах, для которых имеются ограничения на выезд.
Ранее сообщалось, что составление общего списка граждан, для которых ограничен выезд за рубеж, закончится к 1 марта. Но из-за большого объема информации, которую нужно разместить в базу невыездных двух стран, крайний срок загрузки всех данных перенесли. Те, кого уже включили в базу, уже не смогут отправиться в третьи страны через Россию.
Начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун рассказал
Ранее в МВД поясняли, что некоторые белорусы пользовались прозрачностью российско-белорусской границы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Общая база невыездных граждан между Беларусью и Россией в полном объеме заработает, как планируется, к 1 апреля. Сейчас в нее вносят информацию о гражданах, для...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)