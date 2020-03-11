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В Туркменистане на месте снесенного села строят дачу сестре президента, - СМИ

11.03.2020 20:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Туркменистане снесено располагавшееся в горах на юго-востоке от Ашхабада село Маныш (Manyş). По сообщениям источников «Хроники Туркменистана», на месте снесённого села возводится резиденция для одной из сестер президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Как сообщается, отдельные жилые дома и хозяйственные постройки начали сносить еще в прошлом году. Тогда же предупредили учителей, что снесут и школу и посоветовали искать новое место работы. Позже, в конце февраля, не дожидаясь окончания учебного года, школу также демонтировали.

В настоящее время село снесено полностью, выкорчевали и виноградники, на которых работали жители Маныша.

Людям предоставили жилье в многоквартирных домах в Анау (Änew). На 3-4 семьи родственников, которые проживали ранее в одном дворе, но в разных домах, выдали по одной 4-х комнатной квартире. Хроники Туркменистана отмечают, что между многочисленной родней, вынужденной проживать под одной крышей, возникают конфликты и драки, на которые власти не реагируют.

Ранее было снесено соседнее село Багабат (бывший Калининск), где располагался санаторий. Сейчас там строится новое здание санатория.

У въезда в Маныш установлен пост охраны, который пропускает только строителей.

Село Маныш известно специфическим языком, на котором говорило проживавшее тут племя Анаули. Его в 20-ые годы прошлого столетия изучал известный тюрколог Александр Поцелуевский.
 
 
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В Туркменистане снесено располагавшееся в горах на юго-востоке от Ашхабада село Маныш (Manyş). По сообщениям источников «Хроники Туркменистана», на месте снесённого...
 
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