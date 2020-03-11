ВОЗ расценила распространение коронавируса как пандемию

Источник материала: Вороновская газета





Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что нынешняя вспышка в мире болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Об этом заявил сегодня на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

«Мы пришли к выводу, что болезнь COVID-19 может быть расценена как пандемия», — сказал он.

Пандемией называют распространение нового заболевания в мировых масштабах.

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