|
ВОЗ расценила распространение коронавируса как пандемию
11.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что нынешняя вспышка в мире болезни, вызванной
«Мы пришли к выводу, что болезнь COVID-19 может быть расценена как пандемия», — сказал он.
Пандемией называют распространение нового заболевания в мировых масштабах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что нынешняя вспышка в мире болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Об этом заявил...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)