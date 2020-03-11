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В Сухарево борются против завода по сжиганию мусора

11.03.2020 20:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Планы о строительстве завода умышленно замалчиваются.

В редакцию «Белсата» обратились жители столичного микрорайона Сухарево, которые рассказали об экологических проблемах и вызовах. Журналисты выслушали минчан и разбирался с ответами и обещаниями столичных чиновников.

Испарения идут на Сухарево


Началось все в январе, когда на фоне нефтегазовых трудностей в отношениях Беларуси и России на ТЭЦ-4 в Сухарево начали завозить мазут.

«Раньше это было резервное хранилище на случай перебоев. А теперь они решили жечь», – рассказал в комментарии член инициативной группы местных жителей Андрей.

По его словам, мазут жгли преимущественно ночью. И выбросы от сжигания зачастую шли на улицы Панченко, Федорова и другие, прилегающие к МКАД. После жалоб жителей, им сообщили, что «все операции с мазутом закончены».

Но Ирина, другая представительница инициативной группы, говорит, что это не так. По ее словам, руководство ТЭЦ пытается скрывать это.

«МЧС подтверждает, что идет работа с мазутом, а если звонишь главному инженеру, они говорят, что нет, это все неправда», – говорит Ирина.

В любом случае даже прекращение сжигания мазута не решило всех проблем с ТЭЦ-4.

«У них идет открытое хранение мазута. И чтобы его хранить, его подогревают. Идут пары. И если ветер идет, эти испарения идут или на Сухарево, или на Малиновку. Очень сильно вечером и утром», – говорит Андрей.

Беда не приходит одна


Любопытство жителей микрорайона к работе ТЭЦ-4 привело их к неожиданному открытию: они узнали, что на ее базе планируется построить завод для сжигания мусора. Котел будет работать при температуре 850 градусов, при которой все вредные вещества оседают в воздухе, говорит Ирина. По ее словам, не решен вопрос и с утилизацией золы.


«Нам дышать уже невозможно, а что будет, если построят этот завод, я не знаю. Люди уже думают продавать квартиру, уезжать куда-нибудь. Ведь не хочется, чтобы дети дышали таким воздухом», – добавляет Андрей.

По его мнению, планы о строительстве завода умышленно замалчиваются.

«Нам говорят, что ничего не ведется. Но они уже прорабатывают, сколько по кольцевой будет машин ездить и как они будут все доставлять. То есть у них реальные планы», – говорит активист.

«Они стали смеяться»


По рассказам местных жителей, площадка на ТЭЦ уже расчищена для строительства мусороприемника, уже есть подрядчик, разрабатывается проектно-сметная документация.

«Никакого общественного обсуждения не было. А они уже вложили деньги, площадку расчистили, документы готовят. СЭС подтвердил, что никто к ним не обращался для согласования. Думаю, где-то в мае следующего года нас просто поставят перед фактом и начнут дым пускать», – полагает Ирина.


В свою очередь ее коллега не исключает, что строительство завода официально может пройти как модернизация ТЭЦ-4. Он также опасается, что общественное обсуждение могут провести «тихо летом, когда люди будут в отпусках и скажут, что «никто не против» и начнется строительство».

«Когда была в администрации Фрунзенского района, я напрямую спросила: когда будет обсуждение, сколько нужно будет подписей, чтобы это остановить. Они стали смеяться», – добавляет Ирина.

«Ну и что, что вам пахнет?»


Против строительства завода местные жители собрали 250 сообщений и 2 марта прислали их «куда только можно»: СЭС, Минскэнерго, охраны природы, Министерство здравоохранения.

«Обещают, что будут лучшие фильтры. Но как мы можем этому доверять? Если вонь стояла от мазута, мы запросы присылали, а они говорят: вам не должно вонять, никому не воняет. Так то же самое будет с мусоросжигательным заводом. Нас будут диоксидами травить и другими тяжелыми металлами и будут говорить, что показатели в норме», – отмечает Ирина.

Чтобы решить проблему строительства завода, местные жители также решили обратиться к «депутатам». Начали с «депутата» Мингорсовета, главного врача 10-й поликлиники Светланы Цобкало.

«Она наверное, нас приняла только потому, что нас было четверо, а не один человек. Выслушала, организовала встречу с главой администрации [Фрунзенского района. – Ред.], но на этом ее полезная деятельность закончилась. Она качала головой и говорила: «Ну и что, что вам пахнет? Мне неприятен запах бензина или одеколона чужого». То, что онкозаболевания могут возникать или уродства у детей, ее совсем не волнует», – говорит Ирина.

10 марта активисты встретились с «депутатом» «палаты представителей» Анной Старовойтовой.


«Она полностью нас поддерживает. Она накануне получила письмо, которое мы отсылали ней, и обсудила его с Панасюком [Депутатам Василием Панасюком. – Ред.]. Это бывший директор ТЭЦ. Он также категорически против. Они видят, что чуть ли не весь Минск умрет, если эта идея будет реализована. Это очень вредное производство», – отмечает Ирина.

По ее словам, Анна Старовойтова пообещала сделать от своего имени запросы в различные инстанции и в случае отписок поднимать вопрос на уровне правительства.

Через месяц, на 7 апреля, она пригласила членов инициативной группы на повторный прием, чтобы обсудить уже результаты обращений.
 
Теги: Минск
 
 
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Планы о строительстве завода умышленно замалчиваются.
 
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