В Малиновке ребенок выбежал на дорогу из-за припаркованного авто и попал под машину

Источник материала: Tut.by

Вечером 11 марта в Малиновке легковушка сбила ребенка. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГАИ

По предварительной информации, около 18.20 48-летний водитель Lada ехал по Слободскому проезду со стороны улицы Есенина в направлении улицы Слободской и сбил 13-летнего мальчика, который выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля.

В результате наезда несовершеннолетний пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.