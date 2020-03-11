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В Малиновке ребенок выбежал на дорогу из-за припаркованного авто и попал под машину
Источник материала: Tut.by
Вечером 11 марта в Малиновке легковушка сбила ребенка. Об этом
По предварительной информации, около 18.20 48-летний водитель Lada ехал по Слободскому проезду со стороны улицы Есенина в направлении улицы Слободской и сбил 13-летнего мальчика, который выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля.
В результате наезда несовершеннолетний пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.
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В результате наезда несовершеннолетний пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.
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