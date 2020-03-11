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«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

11.03.2020 21:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В РНПЦ детской хирургии провели операцию трехлетней девочке, которая буквально задыхалась из-за пневмонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помог в этом уникальный аппарат ЭКМО.

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Малышей из регионов даже в самом тяжелом состоянии можно будет доставлять сюда, в РНПЦ детской хирургии, к «волшебникам» в белых халатах.

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии:
Очень сложно оценить, сколько пациентов, допустим, за сезон ОРВИ, находится в таком состоянии, которое требует подключения ЭКМО. Но учитывая то, что вызовы появляются каждый год (в этом году все прекрасно знают про коронавирус), в том числе если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить в самый тяжелый период.

Сюда, в РНПЦ детской хирургии, маленькие пациенты поступают с большими проблемами, когда жизнь на волоске, а родители в отчаянии.

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

А вот маленькой Софии легче. Она даже улыбается и стесняется телекамер.

Самому учреждению полстолетия. Словно заново родилось пять лет назад, когда поменялась не только вывеска, но и оснащение. Создавать четкие ориентиры для белорусского здравоохранения – РНПЦ. Решение главы государства.

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

Президент частенько собирает так называемые общереспубликанские консилиумы. Например, в декабре решали помимо прочего и квартирный вопрос врачей.

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«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

В медицине не без проблем. И даже порой хронических. Но то, что она развивается, это факт. Тысячи или десятки тысяч спасенных жизней.

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

Евгений Пустовой, корреспондент:
Например, накануне новость об уникальной операции пришла из «девятки», а сегодня из РНПЦ детской хирурги.

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Константин Дроздовский:
Кардиохирургия – это высокотехнологичная область, и без высокотехнологичных расходных материалов, оборудования она невозможна. Поэтому, конечно, зависит очень сильно от финансирования государства.

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

Евгений Пустовой:
Есть известное отечественное произведение «Сердце на ладони». Те, кто в буквальном смысле держат в своих ладонях сердца детей Беларуси, пишут новую летопись. Летопись жизни.

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

Люди в материале: Константин Дроздовский, Евгений Пустовой, Александр Лукашенко

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В РНПЦ детской хирургии провели операцию трехлетней девочке, которая буквально задыхалась из-за пневмонии, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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В Минске сделали уникальную операцию и спасли трёхлетнюю девочку, которая задыхалась из-за пневмонии
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