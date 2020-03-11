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«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В РНПЦ детской хирургии провели операцию трехлетней девочке, которая буквально задыхалась из-за пневмонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помог в этом уникальный аппарат ЭКМО.
В Минске сделали уникальную операцию и спасли трёхлетнюю девочку, которая задыхалась из-за пневмонии
Малышей из регионов даже в самом тяжелом состоянии можно будет доставлять сюда, в РНПЦ детской хирургии, к «волшебникам» в белых халатах.
Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии:
Сюда, в РНПЦ детской хирургии, маленькие пациенты поступают с большими проблемами, когда жизнь на волоске, а родители в отчаянии.
А вот маленькой Софии легче. Она даже улыбается и стесняется телекамер.
Самому учреждению полстолетия. Словно заново родилось пять лет назад, когда поменялась не только вывеска, но и оснащение. Создавать четкие ориентиры для белорусского здравоохранения – РНПЦ. Решение главы государства.
Президент частенько собирает так называемые общереспубликанские консилиумы. Например, в декабре решали помимо прочего и квартирный вопрос врачей.
В медицине не без проблем. И даже порой хронических. Но то, что она развивается, это факт. Тысячи или десятки тысяч спасенных жизней.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Константин Дроздовский:
Евгений Пустовой:
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Новости Беларуси. В РНПЦ детской хирургии провели операцию трехлетней девочке, которая буквально задыхалась из-за пневмонии, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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