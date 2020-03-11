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В Минске сделали уникальную операцию и спасли трёхлетнюю девочку, которая задыхалась из-за пневмонии

11.03.2020 21:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Он «жил» за ребенка и помог малышке справиться с тяжелейшей пневмонией. 11 марта в Минске впервые спасли девочку с помощью аппарата ЭКМО – это так называемый комплекс «сердце-легкое», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске сделали уникальную операцию и спасли трёхлетнюю девочку, которая задыхалась из-за пневмонии

А накануне, напомним, белорусские врачи провели еще одну уникальную операцию: 23-летней девушке одномоментно пересадили почку и кохлеарный имплантат – прибор, который компенсирует потерю слуха.

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Об очередной уникальной для нашей страны операции белорусских врачей расскажет Евгений Пустовой.

В Минске сделали уникальную операцию и спасли трёхлетнюю девочку, которая задыхалась из-за пневмонии

Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии:
Ребенок от пневмонии просто умирал.

Середина февраля. В РНПЦ детской хирургии звонят из детской инфекционной больницы. У трехлетнего ребенка пневмония. Девочка задыхается.

В Минске сделали уникальную операцию и спасли трёхлетнюю девочку, которая задыхалась из-за пневмонии

Денис Савко, отец спасенной девочки:
Не дай Бог кому-то испытать такие эмоции, которые испытали мы. Было всё. Но больше всего была вера во врачей, что у них все получится. Ну и в Бога.

Получилось. Понадобилась экстракорпоральная мембранная оксигенация. Выговорить сложно. А сделать ее для ребенка – высший пилотаж в хирургии. Эта операция вошла в историю белорусской медицины.

В Минске сделали уникальную операцию и спасли трёхлетнюю девочку, которая задыхалась из-за пневмонии

Антонина Фирсова, анестезиолог-реаниматолог РНПЦ детской хирургии:
Ставится трубочка в сосудик, и по этой трубочке кровь от человека забирается с помощью моторчика. Он ее пускает на оксигенатор, легкие насыщает кислородом, забирает углекислый газ. И чистую, хорошую кровь возвращает ребеночку. Соответственно, чем ребенок меньше, тем сосудики меньше, чем тяжелее поставить трубочки так, чтобы он хорошо работал.

В Минске сделали уникальную операцию и спасли трёхлетнюю девочку, которая задыхалась из-за пневмонии

Это труд хирургов, анестезиологов, нескольких операционных бригад – восьми человек. Одним словом – интенсивистов. Именно так себя по-современному называют врачи этого отдела РНПЦ.

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

В Минске сделали уникальную операцию и спасли трёхлетнюю девочку, которая задыхалась из-за пневмонии

Евгений Пустовой, корреспондент:
Служба интенсивной терапии Беларуси оказалась на высоте. Трехлетнюю пациентку с тотальной пневмонией спасти могло только чудо. Благодаря тому, что в руках профессионалов оказался этот современный аппарат ЭКМО, ребенок выжил. Такое оборудование помогает дышать и открывает второе дыхание для белорусской медицины. Мы двигаемся дальше.

В Минске сделали уникальную операцию и спасли трёхлетнюю девочку, которая задыхалась из-за пневмонии

В Минске сделали уникальную операцию и спасли трёхлетнюю девочку, которая задыхалась из-за пневмонии

Два аппарата ЭКМО уже есть. Вскоре появится еще столько же. Настоящий ЭКМО-центр для детей. У взрослых такой уже есть. В итоге потребности страны будут закрыты. Детей даже в самом тяжелом состоянии из регионов можно будет доставлять сюда – к «волшебникам» в белых халатах.

В Минске сделали уникальную операцию и спасли трёхлетнюю девочку, которая задыхалась из-за пневмонии

Люди в материале: Константин Дроздовский, Евгений Пустовой, Антонина Фирсова, Денис Савко, Александр Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Он «жил» за ребенка и помог малышке справиться с тяжелейшей пневмонией. 11 марта в Минске впервые спасли девочку с помощью аппарата ЭКМО – это так...
 
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