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В Минске сделали уникальную операцию и спасли трёхлетнюю девочку, которая задыхалась из-за пневмонии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Он «жил» за ребенка и помог малышке справиться с тяжелейшей пневмонией. 11 марта в Минске впервые спасли девочку с помощью аппарата ЭКМО – это так называемый комплекс «сердце-легкое», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А накануне, напомним, белорусские врачи провели еще одну уникальную операцию: 23-летней девушке одномоментно пересадили почку и кохлеарный имплантат – прибор, который компенсирует потерю слуха.
Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии:
Середина февраля. В РНПЦ детской хирургии звонят из детской инфекционной больницы. У трехлетнего ребенка пневмония. Девочка задыхается.
Денис Савко, отец спасенной девочки:
Получилось. Понадобилась экстракорпоральная мембранная оксигенация. Выговорить сложно. А сделать ее для ребенка – высший пилотаж в хирургии. Эта операция вошла в историю белорусской медицины.
Антонина Фирсова, анестезиолог-реаниматолог РНПЦ детской хирургии:
Это труд хирургов, анестезиологов, нескольких операционных бригад – восьми человек. Одним словом – интенсивистов. Именно так себя по-современному называют врачи этого отдела РНПЦ.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Два аппарата ЭКМО уже есть. Вскоре появится еще столько же. Настоящий ЭКМО-центр для детей. У взрослых такой уже есть. В итоге потребности страны будут закрыты. Детей даже в самом тяжелом состоянии из регионов можно будет доставлять сюда – к «волшебникам» в белых халатах.
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В Минске сделали уникальную операцию и спасли трёхлетнюю девочку, которая задыхалась из-за пневмонии
Новости Беларуси. Он «жил» за ребенка и помог малышке справиться с тяжелейшей пневмонией. 11 марта в Минске впервые спасли девочку с помощью аппарата ЭКМО – это так...
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