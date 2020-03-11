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Анна Суша: «Общественное объединение должно оказывать помощь потребителю на основе договора безвозмездного оказания услуг. Это нонсенс»
Источник материала: СТВ
О защите прав потребителя говорили в программе
Анна Суша, председатель ОО «Белорусское общество защиты потребителей»:
Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ:
Анна Суша:
Оксана Гайдук, заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
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Анна Суша: «Общественное объединение должно оказывать помощь потребителю на основе договора безвозмездного оказания услуг. Это нонсенс»
О защите прав потребителя говорили в программе «В обстановке мира».
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