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«Заказывал трижды по электронной торговле, и три раза получал такую ерунду!» Как проверить интернет-магазин
Источник материала: СТВ
О защите прав потребителя говорили в программе
Владимир Карягин, председатель Высшего Координационного Совета Республиканской конфедерации предпринимательства:
Анна Суша, председатель ОО «Белорусское общество защиты потребителей»:
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«Заказывал трижды по электронной торговле, и три раза получал такую ерунду!» Как проверить интернет-магазин
О защите прав потребителя говорили в программе «В обстановке мира». Анна Суша: «Общественное объединение должно оказывать помощь потребителю на основе договора...
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