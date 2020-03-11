ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Заказывал трижды по электронной торговле, и три раза получал такую ерунду!» Как проверить интернет-магазин

11.03.2020 20:45 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

О защите прав потребителя говорили в программе «В обстановке мира».

Анна Суша: «Общественное объединение должно оказывать помощь потребителю на основе договора безвозмездного оказания услуг. Это нонсенс»

Владимир Карягин, председатель Высшего Координационного Совета Республиканской конфедерации предпринимательства:  
Жизнь приносит всё новые аспекты: сегодня – электронная торговля. Всё смещается. Часто покупаем «кота в мешке». Я за этот год заказывал трижды там нечто по электронной торговле, и три раза получал такую ерунду! А ни адреса потом, ничего, нигде ничего не найдешь, либо надо слишком много тратить времени, а оно у нас дорогое.

«Заказывал трижды по электронной торговле, и три раза получал такую ерунду!» Как проверить интернет-магазин

Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ:
А надо заходить в реестр интернет-магазинов на сайте МАРТа, и там Вы узнаете, кто работает легально.

Анна Суша, председатель ОО «Белорусское общество защиты потребителей»:
Госстандарт ведёт такой реестр опасной продукции. Тоже заходите и смотрите.

Люди в материале: Владимир Карягин, Анна Суша, Инна Гаврильчик

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О защите прав потребителя говорили в программе «В обстановке мира». Анна Суша: «Общественное объединение должно оказывать помощь потребителю на основе договора...
 
Новости дня
Новости разные
 
Анна Суша: «Общественное объединение должно оказывать помощь потребителю на основе договора безвозмездного оказания услуг. Это нонсенс»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика