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Tesla выпустила миллионный электромобиль

11.03.2020 21:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Миллионный электромобиль. Юбилейный экземпляр Tesla сошел с конвейера в Калифорнии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало мировым рекордом, поскольку ни один из автопроизводителей в мире пока не достиг таких масштабов.

Tesla выпустила миллионный электромобиль

Создавать электрокары компания начала еще 12 лет назад. Тогда ее инженеры изготовили первый автомобиль – родстер. Однако он так и не принес ожидаемой популярности бренду.

Настоящее признание компания получила только в последние несколько лет. А с выпуском первых внедорожников Tesla только увеличила свой успех.

Tesla выпустила миллионный электромобиль

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Новости США. Миллионный электромобиль. Юбилейный экземпляр Tesla сошел с конвейера в Калифорнии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало мировым...
 
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