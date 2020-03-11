Ансамбль из Волковыска завоевал Гран-при международного фестиваля-конкурса искусств «WORLD OF TALENTS»

Источник материала: Новости Волковыска

На минувшей неделе в украинском Львове прошел V международный фестиваль-конкурс искусств «WORLD OF TALENTS». Жюри возглавил преподаватель по вокалу, участник телевизионного проекта «Голос Украины», преподаватель финалистов вокального конкурса «Голос. Дети», «Х-Factor» Евгений Присяжнюк.

Более 80 творческих номеров представили солисты и коллективы из Украины, Польши, Беларуси и Молдавии. Ансамбль народных инструментов «Вне времени» волковысской детской школы искусств исполнив «Мой родны кут» Игоря Лученка и «Чардаш» Витторио Монти. И буквально покорил жюри и завоевал Гран-при конкурса. Эта победа позволит коллективу принять участие в еще одном музыкальном конкурсе. Ансамблю вручили сертификат на 1000 евро для участия в Международном конкурсе «Inter Fest – KITEN», который пройдет в июне в Болгарии.





Там же выступит и ученик Зои Гончарике Михаил Фесенко из волковысской детской школы искусств. На конкурсе во Львове он стал лауреатом II степени и получил сертификат на 50 евро и право участвовать в «Inter Fest – KITEN».